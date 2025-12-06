北園國小中、附幼聯合「稻香藝田音樂祭」藝文發表會 金黃稻田化身舞台

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市北園國小今（6）日與北園國中、北園附幼在金黃稻田之中聯合舉辦第六屆「稻香藝田音樂祭」，打造「以天地為幕、以稻浪為景」的戶外藝術舞台，並結合課程博覽會與文創市集，吸引大批親師生及社區居民共襄盛舉，為北園國小92週年校慶系列活動揭開序幕。嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長到場為演出的孩子們送上鼓勵。

林瑞彥副市長表示，今天的音樂祭結合教育、藝術，以及在地人文、生態與產業，是一場意義非凡的盛宴。市府將持續推動學校藝術美感教育，讓孩子在生活中自然培養美感素養，也鼓勵學校將藝文能量延伸至社區，形塑更友善、更具文化內涵的城市氛圍。林瑞彥副市長也邀請大家12月12日及12月28日來嘉一同漫步「320+1城市博覽會」展區，體驗嘉義市的故事與魅力。

林瑞彥副市長進一步表示，北園國小與北園國中位於嘉義市郊區，擁有得天獨厚的自然生態。學生在環境教育、食農教育、國際教育及藝術教育等領域，都能與土地緊密連結，發展出獨特的校園特色。北園國中秉持人本教育理念，與北園國小、附幼共展現黃敏惠市長所推動的「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」的教育方向。此外，市府投入3,627萬元打造北園國小至北園國中的安全通學步道，持續完善教育環境，為孩子們打造更安全、優質且具前瞻性的學習未來。

教育處長郭添財指出，本次音樂祭不僅是一場藝術展演，更是孩子們跨領域學習成果的呈現。活動場地位於稻田中央，微風、稻香與泥土芬芳交織，再搭配文創市集與課程博覽會，充分展現嘉義市豐厚的文化底蘊與教育能量。

活動由北園國小太鼓隊以氣勢磅礡的鼓聲開場，曲目取材自日本疾風太鼓團，以「燃燒」象徵生命熱情。隨後由北園附幼、國小二、四、六年級學童、天使寶貝班、北園國中學生、豔紫荊管樂團及社區團體接力演出，包括直笛、管樂、太鼓、扯鈴及舞蹈等多元展演，展現學校長期深耕藝術教育的成果，現場氣氛熱鬧非凡。

今年適逢北園國小92週年校慶，活動以「夢幻稻香．玫瑰樂章．藝術狂想曲 就愛（92）逛市集」為題巧妙結合校慶意象。入口意象由學生林雋翔、蔡以樂仿作立體派大師畢卡索風格，展現超現實創作，成為現場亮點之一。校方亦融入在地歷史，將早期糖鐵路線意象融入設計，象徵自由、包容與無限創造力。

校長陳君豪表示，學校持續透過「文藝芳鄰」活動與社區連結，提供孩子多元展能的舞台，讓藝術走入社區、深化在地文化。家長會會長洪京霖也肯定學校課程成果，認為孩子能從藝術學習中獲得成就感，並增進親子與社區互動。

北園國小強調，未來將持續強化學生的軟實力，從在地出發，培育兼具文化認同、創造力與國際視野的未來公民，讓教育與藝術在嘉義市持續扎根並茁壯。

圖說：嘉義市北園國小今（6）日與北園國中、北園附幼在金黃稻田之中聯合舉辦第六屆「稻香藝田音樂祭」，打造「以天地為幕、以稻浪為景」的戶外藝術舞台活動。