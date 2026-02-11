北埔老街春節連假交通管制 台灣好行獅山線2/14起配合調整
春節連續假期期間，北埔老街預期將湧入大量走春人潮。為因應人車集中帶來的交通壓力，新竹縣警局竹東分局於春節期間實施交通疏導措施，新竹縣政府配合同步調整台灣好行5700獅山線北埔老街站點位置，提醒民眾留意相關異動，提早規劃行程。
新竹縣政府表示，春節期間（2月14日至22日中午12點~18點)竹東分局將於台三線與南興街口（北埔口）實施交通管制，禁止各式車輛左轉進入南興街，以減輕北埔老街周邊道路負擔，並確保行人通行安全。相關路口將視現場狀況設置交通錐、連桿等管制設施，並派遣警力加強交通疏導與人車分流。
因應前述交通管制措施，台灣好行獅山線將配合調整北埔老街站之上下車地點與行駛動線。調整期間自115年2月14日起至22日止，去程（往獅山方向）上下車站點改至「台三線北埔外環停車場」，回程站點則維持原站點位置不變，以確保行車順暢與旅客搭乘安全。
新竹縣政府呼籲，春節走春期間建議民眾多加利用大眾運輸工具前往北埔與獅山地區，避免自行開車造成壅塞與停車不便，不僅能輕鬆暢遊北埔老街與獅山步道，也有助於維護整體交通秩序與行車安全。
另台灣好行獅山線春節期間班次亦配合調整如下：
115年2月16日（除夕）實施減班行駛，去程（竹北火車站端）8時、14時及15時班次取消；回程（獅山遊客中心端）9時30分、15時30分及17時班次取消。
115年2月17日至18日（初一及初二）全日暫停行駛，並自115年2月19日（初三）起恢復正常行駛，相關班次資訊請旅客事先查詢確認。
