北埔老街湧現「小小安全大使」 幼幼出任務精彩有趣

透過模擬「陌生人情境」，孩子們親自練習如何辨識可疑人物、拒絕誘惑。





新竹縣政府社會處7日於充滿古蹟氛圍的北埔老街、慈天宮前廣場舉辦「幼幼出任務—兒童自我保護闖關活動」，共有30組親子家庭化身「小小安全大使」，在遊戲中學習防詐、防拐的關鍵知識，現場洋溢著孩子們的歡笑聲與熱情，成功為家庭安全守護網寫下活潑、精彩的一頁。

社會處表示，縣府攜手北埔鄉公所、慈天宮及北埔在地商家精心打造這場活動，將生硬的安全教育轉化為有趣的「沉浸式闖關」，活動現場彷彿一座戶外安全訓練營，孩子們在爸爸媽媽的陪伴下，穿梭於各個主題關卡。透過模擬「陌生人情境」，孩子們親自練習如何辨識可疑人物、拒絕誘惑，並學習如何向警察或店家等「安全求助點」尋求協助。

廣告 廣告

現場還有專業劇團的安全教育劇場，藉由生動的故事和誇張的互動，讓3至7歲的幼兒將「說不、轉身、求助」這三大自我保護核心觀念深深刻入腦海，現場小朋友們更齊聲大喊「不要就是不要！」，展現學習成果。

社會處表示，本次活動不僅是孩子的任務，更是「親子共學」的最佳場域，家長們全程陪同孩子闖關，在過程中理解如何在日常生活中持續強化孩子的安全意識。兒童自我保護是持續性的工作，感謝所有踴躍參與的家庭，共同在充滿歷史人文氣息的北埔老街完成這項重要的任務。



更多新聞推薦

● 台南芭樂進入歐洲市場 荷蘭為外銷歐盟首站