北埔「有柿來找茶」百人擂茶揭幕 新品牌「東方韵」發表
〔記者廖雪茹／新竹報導〕秋日的北埔山城好熱鬧！新竹縣北埔鄉「有柿來找茶」產業活動，結合在地石柿與膨風茶兩大特色農產，今天在俥亭停車場以「百人擂茶」拉開序幕，現場同步發表全新北埔在地茶品牌「東方韵」，也為明天登場的膨風路跑活動打頭陣。
北埔鄉長莊明增表示，「2025 北埔有柿來找茶農特產品暨產業文化活動」，今年以「茶香四溢，有柿來寮」為主題，串聯在地石柿與膨風茶兩大特色農，一連兩天安排茶席體驗、DIY 手作、市集展售到客家表演與孩童競賽等多樣精彩節目。
最受矚目的開幕儀式「百人擂茶」，社區成員與親子在長者的指導下，依古法「擂、磨、沖」技巧，依序放入茶葉、芝麻與花生等，雙手緊握木杵做環狀旋轉，慢慢將食材搗成粉狀，研磨出層次香氣，茶湯入口溫潤回甘，現場掀起陣陣掌聲，象徵北埔「一起做、一同享」的凝聚精神。
北埔鄉農會今年舉辦首屆北埔紅茶-東方韵評鑑，今天藉活動正式發表全新茶品牌「東方韵」，並頒獎給得獎茶農。農會總幹事長莊烘岡表示，「東方韵」從茶品選料、製程管理到外觀包裝，體現北埔茶產業邁向品牌化與永續化的決心與實力。
莊烘岡表示，北埔石柿過去年產量1萬4000多台斤，今年3月受到連續降雨影響造成嚴重落果，產量銳減只剩下約2成，且相較以往10月10日上市，今年延到10月底才開賣，產期預估11月底結束，歡迎民眾把握機會選購。
活動也安排「小小茶農搬搬樂」等趣味競賽與食農教育體驗，讓親子在遊戲中了解茶園作業、柿餅文化；還有「膨風擂台賽」，民眾輪番上台用客語說故事、講笑話，以詼諧幽默的方式展現北埔的人情味與語言魅力。
