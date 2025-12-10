北基不受三地案影響 靠認列交屋收入營收連續三月創歷年同期新高

北基加油站單月營收連續三月改寫歷年同期新高，主要受惠「水星光」預售建案持續交屋入帳，增添旗下土地建設業務營收規模的關係。（攝影／鄭國強）

三地集團創辦人鍾嘉村雖涉案目前暫時交保，但北基加油站營運絲毫不受到影響，北基於10日公布2025年11月合併營收達13.03億元，年增79.56％，續創歷年同期新高。累計2025年1至11月合併營收為98.93億元，由於去年同期土地建設事業入帳基期墊高，使得今年累計前11月營收較去年同期減少16.14％。

11月營收年增79.56％，受惠「水星光」建案持續交屋入帳

北基單月營收連續三月改寫歷年同期新高，主要受惠「水星光」預售建案持續交屋入帳，增添旗下土地建設業務營收規模，其次，核心油品事業仍維持穩健向上動能，集團穩健開拓新站點及精進既有站點營運效益，以持續壯大全台油品市佔率，11月油品事業營收較去年同期持穩。

北基於本業營運穩健推進之際，也以「治理先行」作為企業永續的核心策略。目前公司透過設置「永續發展委員會」、「公司治理主管」、「風險管理委員會」與跨單位風險小組，從制度面推動永續章程、溫室氣體盤查規劃、ESG執行追蹤與風險追蹤等工作，今年更進一步成立「提名委員會」，強化董事候選人審議機制。

持續改善董事會結構續，聚焦「油品、綠能、土地建設」

同時，北基也致力落實董事會多元化政策，目前董事成員涵蓋會計、財務、法務、管理等專業領域，使董事會結構更具平衡與前瞻性，持續為公司長期業務發展與風險管理奠定穩固基礎。未來，公司也將以更主動、更嚴謹的態度推動治理升級，維持決策品質與企業韌性，展現對投資人與市場負責的態度。

展望未來，北基仍持續聚焦「油品、綠能、土地建設」三大核心事業擴張策略，包括油品事業持續擴大全台站點與市占率，綠能事業深化太陽能光電與綠電市場拓展，以及土地建設事業則以區域精選開發策略維持穩健獲利動能。未來，北基亦不排除透過策略聯盟或多元合作模式，並持續整合集團資源與各事業群專業經理人管理綜效，提升整體營運韌性與長期競爭力。

