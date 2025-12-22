北基宜花整天濕涼中南部日夜溫差大！明回暖週三週四變天全台有雨

氣象署表示，今（22）天北部及宜花整天體感較為濕涼，中南部日夜溫差大。(圖為冬日示意) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（22）天受到東北季風影響，中央氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地有零星飄雨機會，宜蘭下半天可能有局部較大雨勢，桃園以南地區雲量增多。中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度，北部及宜花高溫約20至23度，體感濕涼，中南部及台東高溫約25至27度，中南部日夜溫差大。

氣象署發布「陸上強風特報」並指出，東北風明顯偏強，今晨至週二晚上，屏東縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

廣告 廣告

空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。未來天氣方面。週二北台灣氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大。台灣各地及澎湖、金門低溫15至19度，馬祖14度；高溫方面北部、宜花23至25度，中南部及台東26至28度，澎湖、金門22度，馬祖18度。

氣象署指出，週三東北季風再增強，週四東北季風影響，水氣增多，桃園以北及宜蘭有短暫雨，北部、花蓮、台東及恆春半島有局部短暫雨，中南部雲量亦增加並有零星雨。週五到週日東北季風影響，西半部水氣稍減少，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

東北季風增強！基隆北海岸、宜蘭慎防較大雨勢 中南部日夜溫差大

東北季風一波接一波 吳德榮：週三起3200公尺以上高山恐下雪

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供