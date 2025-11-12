北基颱風假不同調 通勤混亂

颱風假不同步，交通資訊不明，許多瑞芳的碇內國中學生未能到校上課。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

北北基桃颱風假不同調，基隆暖暖區與鄰近瑞芳區四腳亭僅一線之隔，許多瑞芳子弟在碇內國中就讀，十一日瑞芳放颱風假，造成通勤族交通資訊霧煞煞，市議員陳冠羽指出，市府推播平台應該主動提供交通等資訊，否則就是放任通勤族自生自滅，自求多福。

陳冠羽指出，去年就曾發生新北市瑞芳區停班停課、但台北市與基隆市仍照常上班上課的情況，導致「北北基共同生活圈」颱風假不同步，國道客運是否正常發車或是班次調整，造成暖暖區通勤族一片混亂。

去年在議會質詢，陳冠羽就提出市府應整理並主動公告通勤交通資訊，避免民眾白等車、上班遲到，市長也允諾會改進，但一年過去問題仍未改善。

這次鳳凰颱風又再度發生同樣情形，瑞芳鐵路淹水，交通柔腸寸斷，基隆有六成的通勤族，陳冠羽問「在北北基颱風資訊不連通的情況下，通勤族究竟還要自求多福到何時？」綜發處長陳瑋在議會答詢坦言，十日晚八點才得知新北市宣布瑞芳及雙貢等地停班停課，缺乏橫向溝通，未來會積極調檢討調整，第一時間通知工務、交通及客運業者，攸關民眾貼切事項在推播平台。

陳冠羽強調，無論客運、公車是否正常行駛、班次是否調整，這些關乎通勤與日常的資訊，都不該讓市民自己查、自己猜。颱風應變不只是宣布放不放假、處理災情，更要把民眾的不確定降到最低。把資訊傳遞做好，才是城市治理最基本、最關鍵的，而不是放任通勤族自生自滅。