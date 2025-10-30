北士科分手費 新壽開價40億
新光人壽日前宣布，為使輝達總部順利落腳台灣、進駐台北，願與北市府合意解約北士科T17、18地上權，且表明只向北市府索取已付出的成本。據了解，新壽30日向北市府報價初步成本，包括權利金、租金32億元，加上部分已施作項目8億元，共約40億元。
不過，因8億元的部分項目，新壽未提出實際憑證，北市府已要求新壽補件，預計下周新壽補件後就會有確定金額。
知情人士指出，北市府與新壽30日已初步協商出「分手費」，除將返還新壽已繳權利金、租金共32億餘元，另包括設計費、監測費、PCM費等約8億元左右的已付成本，與市府預估40億元差不多。
但據了解，新壽提出的8億元已付成本，有些項目未提出實際憑證，實際金額尚未確定。市府也已要求新壽補件，若於下周補齊相關憑證資料，就可確定「分手費」數額。
此外，新壽已在T17、18上付出的成本中，例如地質鑽探等項目，轉移地上權給輝達後仍可沿用，因此未來市府與輝達商談權利金時，會考量要求輝達支付。
地政局副局長吳智維30日表示，之前已初步估算新壽支付給市府的費用，當年新壽得標時預繳29.93億元權利金，地租至今繳交2.81億元，總共約32.74億元。其他成本部分則待新壽提出項目、金額與憑證，市府會再交由律師、會計師審核判斷是否合理，之後再送市議會審查。
台北市長蔣萬安昨受訪時重申，29日已宣布輝達確定在北士科T17、18設立總部，新壽也已表明要與北市府合意解約，目前就是待新壽提出成本等相關資料，經市府認定後，雙方會盡快完成解約程序。
輝達執行長黃仁勳曾開出回台投資「需100億度綠電」的條件，產發局長陳俊安昨在議會答詢表示，輝達的需求書中僅表示要有穩定的供電，目前台北市北區的電力供應狀況相對穩定，台電未來也會在靠近新洲美段地區增設變電所。
地方里長都樂見輝達進駐帶動地方發展，但也擔憂交通壅塞問題加劇、當地生活型態改變，盼市府有完善規畫及配套。
