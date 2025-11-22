北士科地上權 北市府與新壽完成解約協議

▲北市府與新壽完成T17、T18地上權合意解約協議。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市政府表示，市府與新光人壽在昨（21）日完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。台新新光金臨董會也於同日通過合意解約案。台北市長蔣萬安今日表示，非常感謝新壽昨天跟北市府順利完成解約協議。

北市府表示，市府與新光人壽雙方將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

蔣萬安今日出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」，會前受訪表示，非常感謝新壽昨天跟北市府順利完成解約協議， 接下來就會做都市計畫變更及設定地上權相關作業，預計最快能夠在明年農曆年前，順利完成跟輝達地上權的簽約， 希望明年中能夠動工。

