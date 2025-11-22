北士科地上權 北市府與新壽完成解約協議
[NOWnews今日新聞] 台北市政府表示，市府與新光人壽在昨（21）日完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。台新新光金臨董會也於同日通過合意解約案。台北市長蔣萬安今日表示，非常感謝新壽昨天跟北市府順利完成解約協議。
北市府表示，市府與新光人壽雙方將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。
蔣萬安今日出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」，會前受訪表示，非常感謝新壽昨天跟北市府順利完成解約協議， 接下來就會做都市計畫變更及設定地上權相關作業，預計最快能夠在明年農曆年前，順利完成跟輝達地上權的簽約， 希望明年中能夠動工。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
味全龍感恩祭11/23大巨蛋登場 德克士炸雞結合在地小農推新飲品
陸委會「開綠燈」！蔣萬安12月參加雙城論壇 2時間點討論中
軍團級「濱海作戰指揮部」明年7月成軍 陸用型監偵無人機首曝光
其他人也在看
雙城論壇有望12月登場？ 蔣萬安：行政細節尚待協調
雙城論壇自郝龍斌擔任台北市長的2010年推動以來，至今已運作15年、歷經三任市長。即使疫情期間，論壇仍以線上方式持續舉辦並簽署多項合作備忘錄，從未中斷。然而，隨著近年兩岸局勢升溫，雙邊對話與多項交流活動受到限制，包含旅遊、文教等領域都受到衝擊。今年是蔣萬安任內...CTWANT ・ 1 天前
民進黨2026先爆內亂？他爆黨內大咖「藉1事逼宮賴清德」 真實目的曝光
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，有傳聞貪污醜聞纏身的前桃園市長鄭文燦有意回鍋，媒體人吳子嘉分析，這不僅是政壇的震撼彈，更是對張善政的一大挑戰；不過吳子嘉指出，這可能只是鄭文燦為自己貪污官司解套的招數。談到2026大選，吳子嘉在《董事......風傳媒 ・ 1 天前
蔣萬安盼農曆年前與輝達簽約
記者王誌成∕台北報導 台北市政府與新壽簽署北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地解約協議。台北市長…中華日報 ・ 1 天前
蔣萬安：加速行政作業 盼農曆年前與輝達簽約
（中央社記者陳昱婷台北22日電）北市府與新壽昨天簽署北士科T17、T18基地解約協議，台北市長蔣萬安今天表示，接下來會全力加速相關行政作業，希望農曆年前與輝達完成地上權簽約、明年中動工。中央社 ・ 1 天前
新聞眼／公投出鳥籠 朝野都有了「新武器」
「公投法」再修法，未來公投將有機會和大選一起進行，在野透過修公投法，幫民進黨實踐不敢再提起的民主，也凸顯出了綠營這些年來對公投綁大選的態度反覆。不過，公投被放出「鳥籠」，未來將成藍綠都能操作的「政治新武器」，執政的民進黨自然也不會放過這機會，未來朝野對立氣氛到了大選時，恐因公投炒作再升級，因此，各政黨都應節制運用，才能讓「選人」、「投事」有機會雙贏。聯合新聞網 ・ 1 天前
與新壽完成合意解約蔣萬安致謝：明年農曆年前和輝達簽約
台北市政府21日傍晚宣布，與新光人壽完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科，市府24日將會同新壽辦理塗銷地上權登記，並以明年農曆年前簽約、6月開工為目標。 台北市長蔣萬安22日早上受訪指出，非常感謝新壽，接下來會做都市計畫變更及設定地上權相關作業，最快預計在明年農曆年前和輝達簽約、明年中動工。中時新聞網 ・ 1 天前
拚農曆年前與輝達簽約、明年中動工 蔣萬安：全力加速行政作業
輝達海外總部進駐北士科T17、T18因土地權問題卡關，台北市政府昨正式與新光人壽簽下合意解約協議，讓爭議告一段落。對此，台北市長蔣萬安今天（22日）一早出席活動受訪表示，北市府接下來將全力加速相關設定地上權給輝達的行政作業，預計農曆年前簽約、明年中動工，針對北士科周邊甚至台北市，也一定會用更長遠的眼光做規劃。鏡報 ・ 1 天前
成大自製科研火箭旭海升空 射高761公尺獲完整飛行數據
國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」聯手學生社團「太空推進研究社」（ISP），今（22）日清晨6時30分在屏東旭海科研火箭發射場，成功發射首枚自製科研火箭「AfterLight 1」！火箭推進6秒、總飛行時間60秒，最高射程高達761公尺，雖因風速影響調整仰角，回收系統未完全啟動，但航電系統完整記自由時報 ・ 1 天前
專法草案！外送員時薪不得低於最低工資1.25倍
專法草案！外送員時薪不得低於最低工資1.25倍EBC東森新聞 ・ 1 天前
應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源
即時中心／徐子為報導國民黨籍台北市議員應曉薇因涉入關說京華城容積弊案，去（2024）年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，不過同黨涉入台智光案一審被判刑的北市議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的市議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發「雙標」爭議。黨內評估應曉薇案已交付中央考紀會重新審理，待近期開會審議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨部依後續司法判決結果處理。民視 ・ 1 天前
天普市增0.75%銷售稅 明年3月公投
洛杉磯縣天普市市議會決議，將於2026年3月3日舉行的市政選舉中，請選民表決一項地方稅收提案，計畫增加0.75%銷售稅（...世界日報World Journal ・ 1 天前
十萬火急！8旬翁寒夜失聯8小時 警地毯式協尋最後在田中找到
近日氣溫驟降，新竹縣竹北市1名8旬老翁獨自離家後失聯，家屬聯繫未果心急如焚，擔心老翁長時間未進食、未服藥恐有生命危險，透過手機定位找人，但怎麼都找不到；六家派出所搜尋小組研判老翁可能在體力不支的情況下跌落田區，摸黑展開地毯式協尋，最後果然在田中發現全身濕冷且意識模糊的老翁，所幸沒有大礙。自由時報 ・ 1 天前
福島食品管制解禁 李彥秀：蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了
日本福島5縣食品管制進口14年，衛福部食藥署昨宣布即起取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗禁令。國民黨立委李彥秀今批評，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了」，歷史會記住這一天。太報 ・ 1 天前
不怕中國抓捕！范雲、沈伯洋赴荷蘭海牙 民進黨：分享中對台威脅
[Newtalk新聞] 民進黨國際部今（22）日表示，民進黨立委范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟，代表民進黨參與第209屆執行委員會。民進黨說，兩位立委將在會中分享中共勢力對台灣發起的認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰所帶來的威脅與挑戰，盼藉此機會促使國際盟友進一步瞭解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平與穩定。 民進黨國際部今發出新聞稿表示，范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟（Liberal International, LI），代表民進黨參與第209屆執行委員會，並參與亞洲自由聯盟(CALD)與歐洲自由民主聯盟(ALDE)論壇。國際自由聯盟為全球支持自由主義的政黨所結合的國際政治組織，民進黨為重要參與政黨之一，固定每年派員參與盛事。 民進黨國際部指出，范雲去年當選國際自由聯盟副主席，同時身兼「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」共同主席及立法院「台灣與歐洲社會民主及抗威權國家國會友好連線」會長；沈伯洋則擅長研究威權政體資訊戰與認知作戰。兩位立委將在會議中擔任與談人，透過在立法院的經驗，分享台灣推進民主、自由與人權的歷程，讓來自全球數十個國家上百位的政治工作者與意見領袖更深入瞭解並支持新頭殼 ・ 1 天前
內湖區週美里守望相助隊榮獲特優 市長親臨頒獎
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市114年守望相助隊示範觀摩會於114年11月21日18時，假臺北市內湖區行政 […]民眾日報 ・ 1 天前
中國出動26機艦擾台 12架次軍機逾線活動
國防部今（22）日公布，自昨（21）日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機18架次、軍艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊進行活動。其中有12架次軍機逾越了台灣海峽中線，並進入台灣北部的空域及西南防空識別區。國防部示意圖顯示，第一波共機活動時間為昨上午7時40分至下午2時55分，出動了8架次主戰機，自由時報 ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
心疼子瑜赴韓打拚！媽罕談10年心路歷程 「團員互動真相」全說了
TWICE今（22日）起一連2天在高雄開唱，台灣籍團員子瑜的媽媽「Lydia燕玲」，近日罕見拍片透露心路歷程，坦言等了10年才盼到TWICE首次在台灣開唱，「真的太不容易！」她更首度揭開團員們及其家人長期將子瑜視如己出，連節慶與家族旅行都一起過的暖心內幕，讓粉絲ONCE都動容。自由時報 ・ 1 天前
機車行銀髮夫妻巧手 四色牌、拉環創人生新舞台
銀髮巧手秀1中央社 ・ 1 天前
新北市樹林區濟安宮公益捐贈消防車 (圖)
新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈典禮22日舉行，並捐贈消防車、救護車給救災使用，消防局長陳崇岳（前右3穿白衣者）也出席典禮接受捐贈。中央社 ・ 1 天前