北士科效應 推士林夜市2.0 設振興小組

台北市長蔣萬安（中）12日主持士林區與里長有約座談會，翠山里長陳之貴（左）會前親自送上自己栽種的波羅蜜作為禮物。（鄧博仁攝）

輝達確定落腳北士科，鄰近的士林市場去年斥資1億元修建地下美食街未能帶動商圈人潮，台北市長蔣萬安12日宣布成立「士林商圈振興小組」，回應地方提出士林夜市2.0改善計畫，並拋出特色攤位、價格透明、多元支付等10項改善措施。

蔣萬安昨主持士林區與里長有約座談會，他指出，士林是他很常來的地方，不只是在地鄉親的幸福家園，也是國內外觀光客指名造訪的城市名片，是帶動整體產業發展非常重要的一顆引擎。

義信里長許立丕感謝蔣萬安過去大力整頓士林市場地下美食街，以及在去年「WBC世界棒球經典資格賽」與士林夜市合作，讓地方經濟重新活過來。他也向蔣萬安提出5項士林夜市2.0改善計畫，取消標線型人行道改設置實體人行道並拓寬，以及增設護欄、活化大東路與15街將人潮引入美食街、透過公辦都更規畫街頭藝人廊道，爭取常態性大型活動，如跨年第二現場、台北捷運公司出口音樂節等。

蔣萬安對此宣布，市府將成立「士林商圈振興小組」，由北市府副祕書長俞振華統籌、北市產發局主導。

蔣萬安指出，市府擬規畫10項改善方案，包括士林夜市要打破商品同質性過高問題，輔導特色店家進駐，老舊店家品牌及包裝全面升級；切片水果標價透明杜絕負面事件再次發生；比照寧夏和饒河夜市導入多元支付；地下美食街持續優化通風、排水、照明設備，避免悶熱跟油煙問題；統一攤販外觀設計，減少攤商使用帆布；定期宣導食品安全；修整商圈老舊破損路面。

另外，市府也研議規畫「光之廊道」，透過照明設備投射讓商圈明亮吸引觀光客；推出士林夜市和台北表演藝術中心套裝行程，讓遊客走進夜市；結合多語言數位檔案供外國遊客使用。

在士林夜市深耕15年的商圈聯合會理事長蘇文山觀察，士林夜市及商圈真正需要幫忙的是百貨業者，原物料都在漲，民眾仍要顧及三餐，但走訪夜市的遊客提袋率愈來愈低，且攤商擔憂多元支付會影響現金周轉。

此外，蘇文山評估附近店家有補貨需求，拓寬人行道恐影響出入，而北藝表演多為藝文性質，跟夜市族群並不搭，結合演唱會形式較佳。