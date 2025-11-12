北士科新壽分手費44.3億通過議會備查 李四川：多的部分輝達願概括承受

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

輝達海外總部將落腳北士科T17、T18，目前進度為新壽與北市府啟動合意解約，雙方分手費為44.3億元。國民黨台北市議員游淑慧日前表示，新壽解約提案，連除草、環境維護、文件翻譯費、律師費及台新新光併的Logo調整費用等等，都要台北市政府支付。台北市副市長李四川今（12）日被問及此事時說，如果確實是新壽這3年間，於T17、18的成本，北市府還是要認，這部分也已向輝達反映過，他們大概都可以概括承受。

廣告 廣告

李四川。（圖／資料照）

北市府昨天將T17、T18解約報告案送到議會，北市議會大會今天下午審議。李四川下午赴議會前，被問到部分項目費用，有議員質疑是否合理，李四川回應，說實在，以新壽角度，當然是新壽這3年間於T17、18的成本，北市府還是要認，已向輝達反映過，他們大概都可以概括承受，輝達要的是一個總價的成本，原則上北市府報給輝達的成本，輝達是可以接受的。

媒體也問，若議會大會通過後的流程為何？李四川說，如果通過，新壽明、後天就會舉行臨時董事會，董事會確定後，雙方會針對解約簽協議書。

而北市議會下午審議此案，在議員皆無其他意見狀況下，朝野黨團一致通過，議長戴錫欽裁示予以備查。

李四川表示，有關新壽原則上要解約該有的成本，包括跟輝達本身的約定，經過市府跟新壽的會計師一同做審查，市府的會計師到新壽公司查憑證等，原則上新壽提出44.7億多，經過審查後刪掉4000多萬，真正的金額是44.34億，這44.34億裡面，包含新壽繳來的錢，包括租金、稅金等，大概有34.5億，這些退還給新壽後，市府還必須支付給新壽付出之成本約9.85億，這部分也跟輝達告知協調過，原則上這9.85億輝達都概括承受。除了成本外，還有一些租金、營業稅因為已經繳到中央，這部分輝達也願意承接，輝達在重新議定的權利金時，總共大概要付14.41億。

廣告 廣告

而後續與輝達議定權利金，李四川表示，假設中間道路全部合併，再把道路面積加進去，計入要付的14.41億，粗估應該不會超過125億，如果是把道路合併，擴充到旁邊的道路使用，可能有三分之一做道路、三分之二做原本的基地，初估權利金在120億以內。



更多FTNN新聞網報導

民眾黨第二波議員提名出爐！中部6現任選區續拚2026

沈伯洋遭中共通緝！黃國昌稱中國沒權力 再批民進黨政府無作為不勝唏噓

輝達總部進駐再進一步！李四川證實：新壽分手費45億內 下週送議會備查

