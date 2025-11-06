北士科洲美國小預定地擬蓋國際羽球館 議員籲不應被隨意宰割
輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳北士科T17、18，周圍基地也陸續招商，該地區人口增加後，大量教育需求也隨之而來，市府目前規畫在部分洲美國小預定地，建設國際羽球館。台北市議員秦慧珠表示，為應對未來大量教育需求，應優先保留土地用於學校擴建，預定地不能被隨意宰割，避免成為基礎建設、教育量能不夠，被譽為交通黑洞的「內科第二」。
北士科園區西基地共4.6公頃，原為洲美國小舊址，因考量北士科園區未來可能有學校需求，因此保留為學校用地，蔣萬安2024年允諾將在該地建設國際羽球館後，也更變為2.5公頃設立洲美國小、2.1公頃設立國際羽球館，球場建築面積9124平方公尺。
議員張斯綱今在議會教育委員會提案，因應北士科區域開發，建議教育局將中正高中增設國中部，轉型為完全中學。秦慧珠指出，現在包括輝達要進駐，北士科還有T3、T4、T12等用地要招商，輝達在台灣目前有1800位員工，將來員工量必定會增加，甚至有世界各地的人才，該地區人口增加後，除了市場、學校、警察局等基礎建設必須進駐，大量教育需求也隨之而來，應優先保留所有土地用於學校擴建。
秦慧珠認為，市府應參考內湖科技園區，原先市府也沒想到內科如今會有5000多個企業進駐、上班人數近21萬人，所以才造成如今基礎建設、教育量能不夠，交通更是長久難解的問題，所以市府應該以此為例，要更具前瞻性，規畫北士科周邊區域。
秦慧珠建議，因為會有很多外來的科技人才，其小孩可能也不會講中文，所以可以設立雙語實驗小學、中學、高中，北市有需要的人也都可以就讀，甚至從小學就開始有AI課程。秦慧珠強調，既然已經作為學校用地，就全部保留給學校使用，不要作為其他用途，不能隨意讓人宰割。
湯志民表示，在北士科蓋國際羽球館是府級政策，2.5公頃的校地目前規畫27個班，國小15班、國中12班，但還是需要陸續評估調整，有可能會因應人口數上擴充的必要性再調整，當然還有一些應對配套，且旁邊的文林國小已經在新建校舍，都有利於吸收北士科人口。
另外依據《學校型態實驗教育實施條例》，北市實驗學校的總數已經額滿，實驗學校人數也有受限，但未來也可向中央爭取，目前國小也正在規畫AI相關課程，不一定只能在實驗學校實施。
教委會召集人陳重文最後裁示，此案由教育局研議評估辦理。
