北士科淪交通沙漠 市府尋解方

輝達總部落腳北士科T17、T18，預計民國118年進駐，不過卻傳出園區周邊塞車、公車班次少，員工通勤困難，就連用餐都有問題，有人因此離職。（本報資料照片）

北士科園區未來雖有輝達總部及科技廠商進駐，但目前偌大的園區因尚未完成開發，除了周邊交通幹道塞車、公車班次少、停車位不足，連用餐都成問題，宛如「交通與生活沙漠」，逼得部分員工因此離職。北市交通局回應，今年第1季將規畫自捷運芝山站，行經北士科至士東路的公車路線，也會盡速場勘園區周邊，評估增設機車停車格及汽車停車空間。

議員林杏兒6日針對北士科園區交通規畫發展舉辦協調會，邀集多家已進駐北士科的業者提出建議。有業者大吐苦水抱怨，園區交通配置不佳，只能自己出錢承租公車幫員工接駁；另有業者說，園區公車等車時間要40分鐘，甚至很多公車司機跳站不停，加上地處偏遠計程車難叫，員工即便想開車、騎車也苦無停車位，根本是「交通沙漠」。

交通局報告指出，北士科園區預估民國130年周邊將有1.5萬居住人口、5.3萬就業人口，並衍生出單日10.5萬人次旅運需求，其中以市區40.5％為主，桃園、三蘆26.2％居次，淡水方向僅占7.4％。

交通局表示，目前將優先改善易壅塞的承德路、福德路車流；取消大度路機車專用道，擴大交通容量；取消承德路調撥車道，提高承德路車速；另強化連外道路交通建設，建置福國路公車專用道，在洲美快速道路增加大業路匝道以銜接國道，並配合社子捷運路網開設先導公車

交通局長謝銘鴻說，今年第1季將規畫自捷運芝山站行經北士科至士東路的公車路線，此外，北市爭取到舉辦118年「智慧運輸世界大會」，盼導入科技將北士科打造成「ITS科技園區」，並辦理自駕公車試營運，呼應AI特色。

林杏兒指出，中期建議可以降低平面人車衝突，如在承德路主線規畫從石牌路到中正路長2.4公里地下專用道或高架道路；對此謝銘鴻說，將委託顧問公司評估可行性，預計年底可做出結論。

北市捷運局長鄭德發也表示，目前北士科附近的社子、士林、北投、大同區域捷運路網，以捷運芝山站到北士科的倒L型路線，是最有機會優先施作的路線，將做路線評估可先行施作路段及可使用的機廠用地，以利後續發展及興建期程。