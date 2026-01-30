北士科總部還沒簽約 傳輝達要增第二總部？ 黃仁勳這樣說

輝達日前宣布在北投士林科技園區 T17、T18 設立海外總部。隨著黃仁勳人在台灣，外界也好奇是否會與蔣萬安會面、正式簽約。 圖：台北市地政局／提供

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日下午抵台，而北士科園區的台灣總部興建，成了市場熱議焦點。如今有消息指出，除了北士科的總部外，輝達還要再增設「第二總部」，且地址落腳洲美段，不排除是洲美國小預定地。

今（30）日，有媒體詢問黃仁勳，是否考慮在士林興建第二總部，他笑說，「在士林蓋第二總部嗎？聽起來很讚」，接著補上一句話：「Possibility may be a probability, who knows」，引發外界想像。黃仁勳接受採訪後，隨即前往北市南港輝達辦公室與員工們開會。

現階段輝達在台員工主要集中於南港辦公室，有部分人力配置於新竹，原先北士科 T17、T18 的基地推動一度受阻，北市府就曾提供洲美國小預定地作為備選基地讓輝達評估，該基地位於北士科西側，也位於T17、T18 附近，基地面積約 4.6 公頃，土地條件方正，原規畫作為國際羽球館使用。

黃仁勳進一步表示，輝達在台灣有大量員工、供應商與客戶，台灣業務的成長非常強勁，同事們也都十分努力，「我很開心可以在台灣蓋總部」，態度耐人尋味，但也未直接證實第二總部計畫。

至於北市府的態度，市長蔣萬安今出席活動前受訪表示，目前尚未有相關訊息，不過輝達提出需求一樣會給予協助。突顯出目前並未有個具體方向。媒體也追問，是否會與黃仁勳碰面？蔣萬安強調，會持續跟輝達保持聯繫，但黃仁勳的行程非常緊湊，一切還是配合他的行程安排。

