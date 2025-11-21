北士科解約卡關大翻轉！李四川揭最新進度

▲台北市副市長李四川今（21）日透露新壽可能下午召開臨時董事會。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北市府與新壽協商解約卡關，今（21）日為原訂解約日，新壽卻仍尚未召開臨時董事會。對此，台北市副市長李四川今透露，昨天晚上已和對方取得共識，其中，還要就文字部分做修正，而今早已有正式的公文，假設大家就那些文字在都發局跟地政局協商後，都沒有意見，大概新壽今下午就會召開臨時董事會。

李四川昨就透露，北士科T17、T18這塊地一定會給輝達（NVIDIA），且已經將輝達投資意向書給新壽了。李四川今受訪被問及最新進度時更表示，昨天晚上已和對方取得共識，今早已有正式的公文，假設各方就那些文字在都發局跟地政局協商後都沒有意見，大概新壽今下午就會召開臨時董事會，可能在下個禮拜就會簽訂解約協議書，這件事情會有一個好的結果。

另外，被問到輝達將設子公司，李四川指出，當然是鼓勵輝達設子公司，因為輝達如果願意在台北市設子公司，在公司運作上或是往後對公司的營業和生產，大概都會對台北市或是對台灣在AI方面有很大的幫助。所以北市府也一直建議輝達設子公司，那輝達也回覆會朝這個方向做申請。但資料部分，原則上現在還沒有送出，但他們應該會朝這個方向來辦。

