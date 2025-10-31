北士科解約「分手費」曝光！新壽開價40億元 下週與北市府續談

台北市長蔣萬安週三宣布，輝達（NVIDIA）海外總部再度選擇北士科T17、T18基地後，台北市政府與標下地上權的新光人壽展開協商。市府收到新壽初步報價，內容包括權利金、地租及設計監造等費用，總金額約40億元。

北市府要求新壽列單據 雙方下週繼續協商

新光人壽首提「分手費」。圖／台視新聞

新光人壽30日與北市府進行會談，提出自身成本結構，包括已繳權利金29.93億元、地租2.8億元、履約保證金3.6億元，扣掉3億元為支票，實際已支付市府約32億元；再加上設計、監測與專案管理等費用初估約8億元，總額超過40億元。北市府要求新壽提出單據證明，雙方預計下週續談。

廣告 廣告

民進黨台北市議員許淑華認為，若金額合理，北市府應盡快簽訂合意解約合約，不要再讓事件拖延。

新壽放手關鍵曝 傳張忠謀、施振榮出面勸說

外傳新壽日前同意解約，是因台積電創辦人張忠謀與宏碁創辦人施振榮出面勸說，提及AI產業對台灣的重要性，讓台新新光金控董事長吳東亮決定鬆手。據了解，吳東亮為展現誠意，避免談判過於冗長，連規劃設計費都不打算再向市府索取。

國民黨北市議員曾獻瑩表示，有傳出說有像張忠謀、施振榮這樣的大人物相勸，新壽才願意放手，「如果是真的，我覺得真的是太丟臉了。同樣身為國內大型集團，應該知道怎樣做才是對台灣最好。」

目前輝達落腳北士科已進入最後階段，雙方協商若順利，下週可望塵埃落定。

台北／陳蜀強、張元杰 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

新壽最快2週解約？綠質疑「分手費」還沒談好：談判權又交出

輝達選定北士科T17.18！蔣萬安加速行政程序：預計明年中完成簽約

輝達若落腳洲美國小預定地「羽球館跳票」？蔣萬安：會配套