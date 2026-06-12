北士科輝達總部風水曝！命理師揭「玉帶環腰+臨水聚財」格局：規劃得宜能成龍頭

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（AI示意圖／由楊登嵙設計提供）

「先天水管丁，後天水管財。」北投士林科技園區T17、T18基地有外雙溪及磺溪交會，磺溪至北士科段形成S形彎道，地理風水是「玉帶環腰」及「臨水聚財」的格局。

此福地如果規劃得宜，企業能在此地掌握國際決策權、資訊權與市場節奏，成為真正的「龍頭」。象徵著企業未來的繁榮與財運，發展將如日中天，財源滾滾。

輝達（NVIDIA）將台灣新總部「Constellation（星群）」落腳北投士林科技園區（北士科），星群Constellation 總部園區整體投資規模預估超過新台幣 400 億元，包含：總部大樓興建、AI研發中心、辦公與員工設施、園區基礎建設，預計可容納約 4,000 名員工，2030 年左右啟用。其意義不只是蓋一棟辦公大樓，而是對台灣科技產業、台北城市發展與全球AI布局都具有象徵性與實質影響。

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黃仁勳宣布新總部時特別強調，台灣擁有全球最完整的半導體供應鏈與研發能量。輝達將總部設在台灣，代表其未來AI晶片、資料中心、自駕車與機器人等業務，將更緊密結合台灣的研發與供應鏈體系。過去國際對台灣的印象多半是半導體製造基地，尤其是台積電的先進製程能力。AI時代最重要的不只是晶片工廠，而是整個AI生態系的協作能力。台灣已從全球半導體重鎮，進一步成為全球AI產業的核心樞紐之一。

黃仁勳在 2026 年表示，輝達目前每年在台灣相關供應鏈的支出已達約 1,000 億美元，未來可能提升至 1,500 億美元（約新台幣 4.5 兆元）。這包含向：台積電、鴻海、廣達、緯創等夥伴採購晶片、伺服器與AI基礎設施。從象徵意義來看：400億元的總部只是「基地台」，真正重要的是背後每年數兆台幣等級的AI產業鏈合作。

在台灣，輝達周圍聚集AI晶片製造商、先進封裝供應商、AI伺服器廠商、散熱與電源供應鏈、系統整合商、軟硬體研發人才，這種密集且完整的產業網絡，在全球非常少見。台灣在AI供應鏈不可取代，美國科技巨頭持續加碼台灣，台美高科技合作深化，這對提升台灣在全球科技產業中的戰略地位具有象徵意義。

宇宙有九大行星運轉，地球身在宇宙之中，就會受其影響，風水學「三元九運」的「八艮土運」從 2004 年開始， 2023 年底結束，這些年旺土、金行業，土就是房地產，金就是電子業，在這20年大行其道。而從 2024 年開始到 2043 年，這 20 年正式進入了「九紫離火運」，旺火、木行業，火就是AI人工智慧及相關設備、高科技所需化學藥劑、軍工。木：老人疾病、慢性病及癌症等生技藥品、醫學手術相關生技、綠能、儲電、ESG節能減碳。AI族群產業更是重中之重！

北士科輝達總部T17、T18基地有外雙溪及磺溪交會，磺溪至北士科段形成S形彎道，地理風水是「玉帶環腰」「臨水聚財」。(圖／翻攝自Google地圖)









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