北士科鎖定AI、智慧醫療、 ICT產業招商！ 輕軌路線曝光

台北市議會今(27)日下午進行市政總質詢，針對未來北士科園區的發展、規劃，議員張斯綱希望能著重回歸「智慧醫療」，讓台灣強項的醫療產業，搭配資通訊產業，讓整體園區有更長遠的發展。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達確定落腳北士科T17、T18基地，目前預估將在春節前後和北市府正式簽地上權合約。台北市議會今(27)日下午進行市政總質詢，針對未來北士科園區的發展、規劃，議員張斯綱希望能著重回歸「智慧醫療」，讓台灣強項的醫療產業，搭配資通訊產業，讓整體園區有更長遠的發展。台北市產發局長陳俊安也認同並表示，未來北士科的招商核心將以AI產業為主軸，並結合園區既有的智慧醫療與ICT(資訊與通信科技)能量。

張斯綱質詢時表示，原先同在輝達選址名單中的T12基地後續如何規劃，是否已有鎖定特定產業？產發局長陳俊安回應，未來北士科整體招商策略會以AI作為核心主軸，搭配原先園區正在投入的智慧醫療及ICT(資訊與通信科技)產業，因此未來T3、T4、T12基地，將鎖定AI相關上下游產業鍊廠商，如AI設備專利檢測方面等；另T12基地周邊的私有地，已有大廠商提出辦公大樓需求。

針對交通、基礎建設部分，台北市交通局長謝銘鴻承諾，基礎設施都需要在1、2年內建置完畢，年底前將盤點園區整體交通需求；根據估算，未來北士科每日旅運量3到5萬人，其中新北三重、蘆洲方向將占23%與40%以上，必須積極建構公車專用道，補強大眾運輸並銜接輕軌路網，以及快速道路連結國道，力拚2年內建置完成。

市長蔣萬安也補充，現在台北市捷運局已進行北士科周邊「十字路廊」的可行性評估，未來會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北士科福國路延伸到天母商圈、石牌商圈這是東西向，南北向則有北士科、承德路、士林商圈、大龍峒、大橋頭、寧夏夜市，銜接未來民生汐止線，以及捷運綠線，都已在評估當中。

