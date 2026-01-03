北士科附近參香順便「國政報告」 賴清德：去年經濟成長贏過「歹厝邊」

總統賴清德到北投參香，順便跟民眾簡單「國政報告」。翻攝吳思瑤臉書



總統賴清德今天（1/3）下午前往台北市北投洲美屈原宮、洲美三王宮參拜，致詞時順便跟鄉親進行「國政報告」，提到經濟成長、基本工資等議題，他特別指出，去年總體經濟在全體國民共同打拼下，是亞洲四小龍第一，除了贏過日本、美國，更贏過「歹厝邊」（指中國）。

賴清德今天在民進黨秘書長徐國勇、立委吳思瑤等人陪同下前往北士科附近的屈原宮、三王宮參香。賴致詞時提到，三王團結力抗元朝，忠義精神為人民津津樂道，而台灣面對威脅一樣要團結，才能讓國家安全。

廣告 廣告

賴清德表示，將來輝達要進駐北士科，對在地人是很大的福音，過程中即使碰到問題，中央也和台北市府共同解決。他也提到，去年在全體國民共同打拼下，總體經濟成長率達7.37％，是亞洲四小龍第一，贏過日本、美國、歐洲，甚至贏過「歹厝邊」。

賴清德說，台灣還有更多的是中小企業，政府要幫忙解決問題，包括面對美國對等關稅、淨零碳排升級轉型等，要幫忙找市場、幫員工薪資補助，借錢協助中小企業度過難關。

另外，股市好，經濟發展果實要全民共享，從國民黨執政的中華民國萬萬稅，到前總統蔡英文上任以來不斷減稅，如今有40、50%的人不用繳所得稅；只要一個人租屋、照顧兩胎的夫妻、老中小三代同堂，有一定資格就能減稅。

賴清德說，今天看到民眾很開心，藉由和大家見面做個簡單的「國政報告」，希望大家若是有認識立委的，可以勸勸對方，看國家主人、人民的面子上，應該審查預算，如果正經工作不做，國家無法進步、經濟無法發展，沒經費就沒有辦法。

更多太報報導

「大家都說你是英雄，但我希望你不是…」 余家昶大女兒悲憶亡父

淚崩！北捷英雄余家昶告別式總統府致贈褒揚令 蔣萬安、張善政致意

入境美國行李箱藏「木乃伊」被攔下 原來是食材…駭人畫面曝光