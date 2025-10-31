北士科「分手費」40億 新壽放手關鍵？傳張忠謀、施振榮勸說

台北市長蔣萬安29日宣布，輝達表態海外總部再度選擇北士科T17.18後，30日時北市府與標下地上權的新光人壽協商，首度曝光「分手費」。市府收到新壽初步報價，包含權利金、地租等以及新壽付出的設計、監造等費用，總計40億餘元；但傳出新壽讓步，是因為台積電創辦人「張忠謀」與宏碁創辦人「施振榮」，找上台新新光金控董事長吳東亮勸說，讓他決定鬆手。

新壽與北市府的「分手費」初估為40多億。圖／台視新聞

新光人壽30號與北市展開協商，提出成本結構，包括已繳權利金29.93億、地租2.8億、履約保證金3.6億，扣掉3億元是支票，已付給市府約32億元；再加上設計、監測、專案管理等費用初估8億，總計大約40億餘元，但市府要求新壽出示單據證明，雙方下週繼續協商。

傳張忠謀與施振榮找上勸說，才讓新壽態度轉彎。圖／台視新聞

新壽日前大動作召開記者會同意解約，傳出是因為台積電創辦人張忠謀與宏碁創辦人施振榮，兩人勸說台新新光金控董事長吳東亮，提及AI對台灣發展重要性，讓他決定鬆手；也傳出吳東亮下令展現誠意，避免談判太冗長，連規劃設計費都沒打算要。

依照目前進度，輝達落腳北市，幾乎只剩最後一哩路，下週可望塵埃落定。

台北／黃品寧、陳蜀強、黃偉財、張元杰 責任編輯／陳俊宇

