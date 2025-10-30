北士科T17、T18合意解約新壽首提「分手費」40億元 北市府下周續協商

台北市長蔣萬安預計兩周內確定與新光人壽解除北士科T17、T18基地契約。知情人士透露，北市府今天（30日）已收到新壽初步「分手費」報價共約40億元，市府要求金額要提出單據證明，部分項目還需要新壽補件，因此確切金額尚未出爐，預計下周繼續協商。

台北市長蔣萬安預計兩周確定與新壽解除北士科T17、T18基地（圖）契約。知情人士透露，北市府30日已收到新壽初步「分手費」報價共約40億元。（中央社資料照）

蔣萬安昨天表示，輝達（NVIDIA）已明確表達台灣總部地點會在北投士林科技園區T17、T18基地，一切順利的話兩周內就會確定與新光人壽解約，目標是明年6月以前與輝達完成地上權契約的簽約。據了解，市府今天已收到新壽初步報價，包含簽約以來支付給市府的權利金、地租、履約保證金等新台幣30億餘元，加上簽約前付出的設計費、監造費等先期成本約8億元，總共40億餘元。

廣告 廣告

蔣萬安今天出席台北溫泉季啟動儀式前被媒體堵訪問及與新壽解約進度，他說，輝達已經確定要在北士科T17、T18基地，新壽也表達會與市府合意解約，市府將盡快完成相關程序。

責任主編：于維寧