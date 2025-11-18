北士科T17、T18又卡關？ 李四川曝新壽解約1條件：市府沒辦法接受

四川今日表示，新壽提出若土地沒給輝達，須把土地再還他們，這個市政府沒有辦法接受。（鏡報董孟航）

輝達海外總部落腳北市科T17、T18，但北市府與新光人壽雙方至今未簽解約協議書。台北市副市長李四川今日表示，新壽提出若土地沒給輝達，須把土地再還他們，這個市政府沒有辦法接受；市府本週約輝達不動產副總裁拜訪市長蔣萬安，輝達也會帶來投資意向書。

李四川今（18日）於市政會議前被媒體問及輝達與新光人壽的相關進度，他透露，新壽提出還是希望土地能夠給輝達，如果T17、T18沒給輝達，那土地必須要再還給他們，為了此事，市府這週約了輝達不動產副總裁拜訪蔣萬安，而且也會帶來投資的意向書。

由於簽約須投資計畫書，李四川表示，審定完後才能簽約，輝達這週依定會帶來意向書再給新壽，若新壽同意，開完董事會就會簽解約協議書。解約後土地若輝達用了幾年後，還得把土地還給新壽，市政府沒辦法接受，「這個在市政府是沒有辦法接受」。

李四川指出，現階段市府仍要先取得意向書，盼新壽能更儘速與市府簽解約協議書。媒體追問，新壽何時會開董事會？進度是否有點慢？李四川回應，，因為新壽原則上一直拿著協議書，強調土地必須要給輝達，才願意合意解約，目前就是這個問題。

