北士科T17、T18解約延宕 李四川曝新壽提一要求市府無法接受

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

輝達海外總部選定北士科T17、18，不過北市府與新壽，至今仍未簽解約協議書。台北市副市長李四川今（18）日受訪時說，新壽提出T17、18如果沒有給輝達，必須要把土地再還他們，或是輝達用了幾年以後，合約要再把土地還給新壽，這個市政府是沒有辦法接受。李四川也說，輝達不動產副總裁本週將拜訪台北市長蔣萬安，輝達也會帶來投資意向書。

李四川。（圖／資料照）

李四川今天出席市政會議，會前受訪時被問到輝達跟新壽的相關進度，李四川說，解約的解約書大概在新壽，大概告訴他們說，這塊土地還是希望能夠給輝達，如果沒有給輝達，必須要土地再還給他們。而為了這個事情，這周約了輝達的不動產的副總裁，會在本週來拜訪蔣萬安，而且也會帶來投資的意向書。因為簽約必須還要有投資計劃書，審定完了以後才能簽約，所以這個禮拜一定會帶來意向書，再給新壽，新壽如果同意，開完董事會，大概就會簽這個本身的解約合約書。

媒體追問，意思是說新壽會想先看到輝達的投資意向書嗎？李四川稱，因為新壽提的這個意見，土地的地上權往後幾年是在輝達，如果假設輝達用了幾年以後，這個合約還要再把土地還給新壽，這個市政府是沒有辦法接受，現階段市府還是先取得意向書，希望新壽能夠儘速來跟市府來簽解約協議書。至於新壽的進度是否有點慢？李四川指出，就是這個問題，因為新壽一直拿著這個協議書必須是土地要給輝達，他們才願意去合意解約。



