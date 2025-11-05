北士科T17、T18解約金 新壽開價44.7億

輝達將落腳北士科T17、T18，北市府昨收到新壽合意解約「分手費」公文，副市長李四川表示，新壽提出的解約金為四十四億七千多萬元，雙方會再找會計師審查，預計明天簽訂協議解約書。市長蔣萬安強調，增加費用原則上輝達會概括承受，「絕不會讓台北市民埋單」。

李四川說，市府原本估算分手費約四十億元，雙方金額落差在於資金成本和稅金，扣除新壽繳的卅四億四千多萬元，資金成本市府原估百分之二點五、約八億元，新壽提百分之三點七、約十點四億元；另外，當初新壽一億多元稅金繳到中央，市府未計算在內，還是要還給新壽。

廣告 廣告

另外還有新壽已經付出的費用，包括T17、T18規畫設計費、鑽探費、顧問工程專案管理（ＰＣＭ）經費等，之後新壽的鑽探報告後續還是可以給輝達用，這部分與當初市府計算的差不多。「看起來還算合理」，李四川說，新壽也有提到這是他們的天花板，北市府和新壽都會找會計師共同審查，確定就會接受。

據了解，新壽已彙整相關成本項目與單據，提供北市府審核在案，目前雙方正就成本項目與金額進行確認與核實。不過新壽表示，基於對北市府之尊重，新壽除依法令規定須發布重訊公告之事項外，將不另再對外說明。此外，新壽預料還會召開董事會通過此案，最後授權董事長與北市府解約，近日可召開董事會，後續再進行解約程序。

李四川說，原則上會計師部分會希望本周確定，周五就會簽訂協議解約協議書，協議書簽訂完，會報議會請求同意市府支付，但最快可能要下周三；另一邊辦理地上權的塗銷，才能都市計畫變更及後續與輝達專案地上權的投資計畫書等審查。

國民黨議員曾獻瑩關切北市府與新壽的「分手費」是由誰埋單？地政局長王瑞雲說，退還新壽卅多億元部分不會轉嫁給輝達，但是其他的成本部分會由輝達吸收，並且會向輝達收新壽這四年的地租。

民進黨議員陳賢蔚則問到，萬一未來新壽當初取得T17、T18地上權有弊案，成本轉嫁輝達，是否有爭議？王瑞雲表示，如果北市府跟新壽終止契約，這個契約已「清乾淨了」，到時候設定地上權給輝達，是依新契約，輝達不受影響。

法務局長連堂凱表示，若新壽當初標得地上權有問題，後續就可以跟新壽追償，到時會再跟輝達討論，但這已是一個多重假設問題，現在要確保的是，輝達拿到沒有爭議的土地，能順利落腳。

科技圈瘋傳輝達執行長黃仁勳將親自出席台積電運動會，議員也關心是否會安排見面？蔣萬安說，希望有機會碰到面，當面跟黃仁勳說明進度。

【看原文連結】

更多udn報導

畫面曝光！墨西哥女總統遭襲胸 隨扈竟在滑手機

粿粿、王子外遇照為何被發現？網推測1原因

不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

黃明志捲網紅命案 黃秋生親曝兩人最後對話