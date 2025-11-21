北大學霸竟成墨西哥「芬太尼毒王」 打造跨國販毒洗錢引渡美國落網

國際中心／陳佳鈴報導

美國司法部於當地時間19日宣布，來自中國有「芬太尼毒王」封號的38歲的中國籍男子張智棟（Zhidong Zhang）已於紐約東區聯邦法院接受地方法官克萊（Clay H. Kaminsky）受審。張智棟在美國紐約及喬治亞州均面臨國際毒品與洗錢罪名，被控掌領一個跨國販毒與金流組織，向美國輸送大批可卡因、冰毒與芬太尼，同時利用數百家空殼公司洗錢近1億美元。

北大高材生走向毒梟之路

張智棟籍貫北京，自高中起就讀於北京大學附屬中學文科班，是名符其實的高分學霸。2006年高考時，他更以破格方式錄取頂尖學府北京大學，選讀西班牙語系。2010年從北大畢業後，他赴墨西哥任職中資企業翻譯，隨後成立鐵礦貿易公司。

廣告 廣告

2015年，他結識墨西哥販毒集團成員，憑藉語言優勢、商業敏銳度與高學歷背景，迅速進入犯罪體系，逐步建立從製毒、走私到洗錢的完整供應鏈。他甚至迎娶墨西哥販毒集團頭目的女兒，取得墨西哥國籍，並藉此深度融入當地黑幫勢力，被外界稱為墨西哥「芬太尼毒王」，亦曾以「王哥」、「中國佬」等外號行走地下世界。

逃亡過程宛如電影情節

張智棟的落網歷程更充滿戲劇性。去年，他在墨西哥遭警方逮捕，但今年7月竟在墨西哥城看守地點透過自挖隧道逃脫，隨即搭乘私人飛機前往古巴。擔心古巴將他引渡至美國，他又持偽造護照欲入境俄羅斯，但遭俄方識破遣返古巴。古巴政府確認身分後於10月底逮捕並將他送回墨西哥，最終再被引渡到美國。

美國司法部早已將他列為「重點關注組織目標」（CPOT），是全球最具威脅性的毒梟之一。起訴書指控，自2016年起，他為墨國兩大販毒集團提供化學前體及走私管道，執法單位已查獲其組織相關的46公斤可卡因、58公斤冰毒與近7公斤芬太尼。

在金流方面，他的團隊透過偽造文件，在美國開設超過百家空殼公司及170個銀行帳戶，招募部分華人與留學生協助取款、存款與電匯，至少洗錢上億美元。

美國副司法部長托德・布蘭奇（Todd W. Blanche）指出，張智棟利用其全球企業架構，將毒品大量輸入美國社區，並掩飾龐大毒資流向。檢方表示，若所有罪名成立，他將面臨最高終身監禁。此案亦是川普政府主導的「奪回美國行動」（Operation Take Back America）的一部分，旨在打擊跨境犯罪與毒品危害。

更多三立新聞網報導

2024家庭儲蓄排名出爐！苗栗擊敗雙北奪全國第2 「這縣市」奪冠

天冷害命？台中73歲老翁清晨獨坐超商外休息 突失生命跡象 兒悲痛認屍

半夜號誌燈參考？！18歲女闖紅燈衝撞重機 2傷送醫

離譜！男毒駕撞倒彰化婦「加速輾斃」後 竟揪友換車開毒車趴躲警

