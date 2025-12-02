（圖／本報系資料照）

秋招（秋季招聘），已成為了大陸無數大學畢業生的噩夢。當然也包括我。我還算是「學歷比較有競爭力」的一檔，是所謂的「雙9」（985本科、碩士）。

10月18日，我帶上簡歷來到北大的招聘會。400多個攤位裡，猜猜看，我投了什麼？

首先比較令我吃驚的是，來到現場的企業類型和我想像中不太一樣。我的想像中，北大清華這種重量級的學校，會有不少知名企業專門來「坐攤」。結果一細看：怎麼大部分都是名字都沒有聽說過的地方？

將近400個攤位裡，感覺可能有三分之一都是教育類。招競賽教練、高中老師、教培線下講師、線上直播名師……

我其實本來完全不考慮教育行業的。個人感覺自己並不適合當老師，但是，他們在崗位旁邊寫上重重的「不限專業！不卡教資！無需經驗！」還能開出你無法想像的高薪。例如，base鄭州30萬（人民幣，下同）起，算上鄭州的物價，和base北京年薪50萬差不多了。

另一家教培，在深圳36萬，薪資也很可觀了。要知道，文科生在base北京的互聯網大廠，一般年薪也就20-35萬不等，不進廠的薪資只會更低。

在強大金錢的誘惑下，我和我的同學們都投了好幾家教培。

當然，這可是北大的雙選會，也不是沒有大廠。大廠有是有，大名鼎鼎的字節、美團、騰訊、京東、拼多多、小紅書……這種互聯網大廠也確實火爆，門前擠滿了同學。

但和往常對「雙選會」坐下來直接和HR聊的印象不同，這裡招聘負責人只會笑著說：「大家記得網申哦。」

網申，就是指「在官網申請」。現在大廠基本有一套自己的招聘系統，在官網填寫簡歷、投遞崗位，然後收到人才測評和AI面試，如此耗費兩個小時後，簡歷才會到達HR的手中進行篩選。

眾所周知，秋招應該是給應屆生提供畢業後的正式工作崗位的。但今年，並非如此。一方面是不少崗位要求「提前實習3個月」才能發offer，打算拿著實習生的價格購買正職勞動力。

還有不少同學發現，自己投遞的崗位是秋招崗位，經歷了筆試還有三四輪面試，終於殺出重圍。結果最後拿到的，只是一個「實習轉正」offer。

實習轉正offer意味著，企業只是提供實習機會，在實習3、4個月後，再來考核、答辯，最後決定是否轉為正式員工。

網上總有人疑惑：你是北大的，就業也這麼難？

我一般笑著說：雖然是北大的，但也是文科生。而且現在，就業難的也不止文科生。（AveryMorgan／現居武漢）