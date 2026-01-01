北大校長75歲娶嬌妻，被騙光遺產氣死！臨終哭喊：我活該

國際中心／唐家興報導

一段本該安享天年的婚姻，最終卻演變成「被騙光遺產、官司纏身、孤獨離世」的悲劇。前北京大學校長蔣夢麟，人生最後幾年因一場婚姻徹底翻盤，臨終前一句「我活該」，成為教育界最令人唏噓的註腳。

【教育泰斗的一生，卻在感情上跌跤】

蔣夢麟1886年出生於浙江餘姚，早年赴美留學，先後取得加州大學學士、哥倫比亞大學博士學位，是近代中國少見的教育專才。1919年進入北京大學後，歷任要職，1930年正式出任校長，推動教學制度改革、延攬名師，讓北大成為當時思想最活躍的學術重鎮之一。

事業上風光，但感情路並不平順。與元配離婚後，他再娶陶曾谷，兩人相伴多年，直到1958年妻子病逝，留下年逾七旬的他，孤身一人移居台灣。

曾經引領學術風潮的巨人蔣夢麟，晚年卻在情網中迷失自我。（圖／翻攝自維基百科）

【圓山飯店相遇，黃昏戀悄然展開】

1960年前後，蔣夢麟在台北一場宴會中結識徐賢樂。對方外型優雅、談吐得體，自稱出身名門，過往履歷也頗為光鮮。蔣夢麟迅速陷入情感，書信往返頻繁，甚至將她視為「餘生的依靠」。

然而，徐賢樂交往不久便頻頻提及金錢需求，要求購置珠寶、服飾。蔣夢麟的親友察覺異樣，胡適、陳誠等人先後勸阻，儘管好友胡適親筆寫信苦勸，直言徐賢樂「專盯老頭的錢」，甚至轉達宋美齡「若結婚將斷交」的警告，但他始終不願回頭。

【親友反對無效，75歲仍堅持成婚】

子女拿出報紙，指控徐賢樂過往婚姻爭議，哭著反對這樁婚事。蔣夢麟卻認定是真愛，認為外界只是偏見。1961年7月，他在台北低調完婚，親友寥寥，仍對外宣稱一切安好。

蔣夢麟（左一）的親友都反對這場婚事。（圖／翻攝自微博）

【婚後財權易主，老校長身無分文】

婚後不久，蔣夢麟陸續將股票、存款交由妻子保管，房產也支付頭期款。隨著時間推移，徐賢樂全面掌控財務，存摺上鎖，他連買香菸、出門車資都得四處湊。這位曾握有相當資產的前北大校長，實際上已被逐步「掏空」。

【住院成轉捩點，財產一夕消失】

1962年底，蔣夢麟因摔傷住院，原以為妻子會照料，卻只短暫露面。期間，徐賢樂悄悄轉移房產、股票與保險受益權。等蔣夢麟察覺時，家中貴重物品已空，人也搬離戶口。

他憤而委託律師提告，卻反遭對方反控「騙婚」。官司纏訟數月，最終法院判准離婚，並判他支付高額贍養費，幾乎耗盡餘生積蓄。

【名聲盡毀、孤獨病逝，留下悔恨一句話】

離婚後，蔣夢麟住進破舊公寓，靠學生與友人接濟度日，健康急速惡化。1964年6月，因肝癌病逝於台北榮民總醫院，享年78歲。臨終前，他抓著床單低聲哭喊：「我活該。」這位曾受人景仰的教育家，最終在財產盡失、聲名受損中落幕。

【選錯伴侶的代價，至今仍令人唏噓】

蔣夢麟的人生對比強烈，一邊是教育史上的重量級人物，一邊卻在黃昏戀中徹底失守。多年後回看，這不只是八卦，更是一則殘酷提醒：年歲漸長時，情感與金錢的界線，往往比想像中更需要旁人把關。

