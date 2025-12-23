北大特區串燒店吵翻天！樓上住戶丟玻璃瓶抗議 竟害店內2桌7人打成一團

【記者曾佳俊／新北報導】新北市北大特區內某間串燒店疑因客人太過吵鬧，難以入眠的樓上住戶忍無可忍朝樓下丟擲玻璃瓶，不料卻讓一樓某桌4名客人誤認為是店內其他桌3名客人所丟，導致雙方7人爆發口角衝突，進而演變成全武行。三峽警分局獲報後派出快打部隊共10名優勢警力到場，當場逮捕5人，另有2人已離開仍在聯絡到案中，全案朝妨害秩序及傷害等罪嫌偵辦。

據了解，當時樓上住戶丟擲玻璃瓶後，造成串燒店兩桌客人誤會，誤以為被丟東西的一方3人前去向店內4人理論，雙方一言不合發生肢體衝突後，前去理論的一方3人反被打傷，全身手腳挫傷，警方到場時眾人已鳥獸散。

經查訪，警方已通知雙方5人到案，剩餘尚未到案者也已掌握身分積極通知中，全案依妨害秩序及傷害罪移送新北地檢署偵辦。

至於朝樓下怒砸玻璃瓶的住戶，警方認為其危險行為，即使未當下造成他人傷害，也可能因碎片散落道路危及路過行人或車輛，因此也將展開追查，預計朝《公共危險罪》方向偵辦，另依《廢棄物清理法》函請環保局開罰。

串燒店去年7月開幕時請來辣妹跳舞宣傳，還掀起當地民眾一陣討論。翻攝自iBeta 愛北大臉書社團

