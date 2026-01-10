北大特區等嘸公車 議員促增班
三峽北大特區人口激增，通勤尖峰時段公車幾乎班班滿載，甚至等不到。議員呂家愷表示，由於公車班次與路線不足，居民多仰賴自用車或機車代步，加劇瓶頸路段擁擠。建議除尖峰時段加開車次，另可試辦短程接駁公車。新北市交通局說明，尖峰時段客運業者已投入全數人車營運，提供尖峰6至10分鐘班距，縮短候車時間。
北大特區人口密度逐年攀升，公車難等長期遭詬病，主因是通勤人口多、公車運量不足，而快速公車不售站票，亦是原因之一。去年還曾發生乘客於尖峰時段久候多班仍無法上車，後與司機爆發口角衝突。
呂家愷指出，多數居民每日通勤往返台北市、新北市新莊或板橋，現行公共運輸系統未能完全支撐龐大通勤需求，捷運三鶯線尚未通車，公車班次與路線不足，居民多以自用車或機車代步，加劇瓶頸路段擁擠情形，通勤常因塞車而延長所需時間，對民眾生活極為不便。
呂家愷建議，三峽地區聯外道路選擇少，公共運輸仰賴國道，可於上午6時30分至8時30分、下午5時至7時尖峰時段，增加加班車次，並評估試辦北大社區至頂埔捷運站、北大社區至板橋車站等短程接駁公車，以及設立即時動態監控系統，全面改善北大特區交通運輸結構。
交通局回應，北大特區往永寧、板橋及台北方向，現由916、922、932、939等路線提供服務，客運業者於尖峰時段已將全數人車資源投入營運，尖峰時段每線每小時約可開出7至10班次，各路線平均班距約6至10分鐘。916區間車平日於海洋公園站及台北大學正門站加發7班以上，疏運尖峰通勤及通學旅次，減少候車時間。
交通局說，因應捷運三鶯線通車，已啟動沿線公車路網通盤檢討，包含既有路線的動線、班次及站位配置，在兼顧運能配置與服務效率前提下，研擬調整公車路線串聯北大特區至捷運三峽站或捷運台北大學站。
