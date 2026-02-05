北大通勤族福音！ 跳蛙公車「接駁頂埔站」2/9起增開班次

新北市交通局宣布，跳蛙公車「北大社區－捷運頂埔站」線將自2月9日起，平日上午增開7時10分班次，提供北大社區通勤族更快速、便捷的選擇，讓民眾能更快速銜接捷運頂埔站轉乘，大幅改善通勤體驗。

新北市交通局宣布，跳蛙公車「北大社區－捷運頂埔站」線將自2月9日起，平日上午增開7時10分班次。（圖／新北市政府交通局提供）

新北市交通局運輸管理科科長許芫綺表示，新增班次將自台北客運三峽二站發車，行經北大社區後直達捷運頂埔站。「透過減少停靠站點，縮短通勤時間，特別適合尖峰時段趕上班、上課的民眾搭乘。」許芫綺解釋道。

目前北大特區對外聯絡公車主要以916、932及910路線快速公車為主。許芫綺指出，因應未來捷運三鶯線即將通車，並為分散尖峰時段既有路線公車的載客壓力，除原有平日7時整班次外，特別增開7時10分跳蛙公車班次，希望協助民眾更快速銜接捷運頂埔站，同時降低高速公路壅塞對通勤時間的影響。

交通局進一步說明，「北大社區－捷運頂埔站」跳蛙公車沿途停靠姑娘廟、大成路、森林公園、海洋公園、學勤路、台北大學正門、大學學成路口及龍埔國小等站點，經三角湧大橋直達捷運頂埔站。該路線採二段票收費，乘客可使用基北北桃1200定期票或電子票證搭乘，既便利又實惠。

針對北大地區各公車路線，交通局補充表示，業者每日均持續監控各站候車情形，並視客況機動調整班次，持續優化公共運輸服務品質，讓民眾通勤更加順暢。此次增開的班次將為北大社區通勤族提供更多元的交通選擇，有效緩解尖峰時段的交通壓力。

