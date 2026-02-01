北大驚傳偷拍！男大生尾隨同學進女廁當「攝狼」 失風被逮辯「聽到她叫我」

台北大學簡姓男大生企圖用手機偷拍女同學如廁失風被逮，雖查無相關影片，但仍遭新北檢起訴。示意圖

國立台北大學驚傳偷拍事件，1名簡姓男大生尾隨同學A女進入女廁，利用手機企圖偷拍對方上廁所，A女發現後伸手要抓手機，簡男才倉皇縮手逃走，雖警方後續通知簡男到案，並未在手機中查獲A女遭偷拍的畫面，但相關監視器畫面證實簡男確實尾隨A女進入女廁，校方調查也認定他有偷拍的事實，新北地檢署偵查終結，依無故攝錄他人性影像未遂罪嫌起訴。

起訴書指出，簡男與A女為同學，去年6月6日清晨5許，A女在校內綜合體育館4樓女廁上廁所，突然發現簡男拿手機從廁所上方隔板伸入偷拍，她立即伸手要抓取對方手機，簡男見犯行曝光，立即倉皇收手逃離現場。

事後A女報警並通報學校，後續警方通知簡男到案說明，他雖坦承持手機進入女廁，但矢口否認犯行，辯稱是聽到A女呼叫他的姓名，才會進入女廁，並表示當天A女曾檢視其手機，並未發現有偷拍的相關影像；而校方的調查結果認定簡男有偷拍的事實。

檢方根據相關事證，認定簡男涉犯《刑法》第319條未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像未遂罪嫌，依法對他提起公訴，而簡男持有的手機雖未查獲相關偷拍影像而被查扣，但亦無證據證明相關事證已滅失，因此依法宣告沒收。



