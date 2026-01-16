北大高中深耕美感藝術 林金結強調投資教育是翻轉未來關鍵

248260115a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員林金結在昨（15）日來到北大高中參訪辦學成果。漫步在校園廊道，看著學校精心佈置的名家畫作，這份推動藝術走入校園、深耕美感教育的用心，令人佩服。林金結深信「教育是翻轉未來的關鍵，投資教育，就是最正確的投資」，並強調投資教育不只是口號，更是責任的開端。

回首擔任議員至今，林金結對於教育經費的爭取始終不遺餘力。不論是校園設施設備的汰換，還是教學環境的充實，他在議會一定全力爭取。他表示會繼續扮演教育最強的後盾，持續爭取資源與福利，讓地方的孩子們能在最優質的環境中，自信茁壯。

在座談中，林金結除了傾聽校方實際需求，更再次強調他的堅持，持續爭取「新北市國中小營養午餐全面免費」，實質減輕家長負擔，讓孩子們都能吃得營養、健康成長。他認為，透過這些實質資源的爭取，才能真正讓家長放心，也讓孩子的成長環境更健全。

林金結指出，看見校園廊道的畫作與教學成果令人佩服。他承諾未來會持續在議會發聲，確保每一筆資源都能落實到校園。透過不斷優化教學資源與硬體設施，他的目標要讓新北市教育環境持續升級，落實對投資教育這份責任的承諾，守護下一代未來。

