北大高材生變跨境毒梟？化名十幾個、一百多空殼公司洗錢 張智棟恐終身監禁

北京大學西語系畢業的中國籍男子張智棟，被美國檢方指控主導一系列橫跨美墨的販毒網絡。

美國司法部本週公布重大跨國毒品與洗錢案件。38 歲的中國籍男子張智棟在墨西哥落網後遭引渡至美國，並於 11 月 19 日分別在紐約東區與佐治亞州北區聯邦法院接受提審。檢方指控他多年來主導一個橫跨美墨的犯罪網絡，向美國輸入大量古柯鹼、冰毒與芬太尼，同時經營複雜的國際洗錢系統，涉案總金額接近 1 億美元。若罪名成立，他可能面臨最高終身監禁。

根據紐約東區聯邦檢察官的說法，張智棟自 2016 年起在美國與墨西哥之間架構龐大的販毒渠道，向美國輸送數千公斤毒品。執法單位從其組織查獲的毒品包括古柯鹼、冰毒與致命劑量極低的芬太尼，證明其網絡規模之大。

此外，檢方指出張智棟利用虛假社會安全號碼與偽造文件，在美國註冊超過百家空殼公司，再招募俗稱「銀行手」的成員於多州收取現金、存款並轉移資金，將毒品收益透過層層轉帳洗出美國境外，迄今至少有 7,700 萬美元與此網絡相關。

在喬治亞州北區的案件中，張智棟被指控在 2022 年初親自協調毒品運輸，安排古柯鹼與芬太尼運往亞特蘭大，並透過喬治亞州與加州的安全屋收集販毒所得。這些資金分散流入約 150 家公司與 170 個帳戶，形成另一條規模龐大的洗錢管道，涉及金額超過 2,000 萬美元。

張智棟的背景也引發外界關注。他 1987 年出生於北京，曾就讀北大附中，並於 2006 年以高分破格錄取北京大學西班牙語系。2010 年赴墨西哥擔任翻譯後投入貿易產業，在 2015 年前後與當地販毒勢力接觸。憑藉語言能力、人脈與商業頭腦，他迅速建立起跨境製毒、運毒與洗錢網絡，甚至與墨西哥某販毒集團首腦的女兒成婚，取得墨西哥國籍。

他的落網過程更宛如電影情節。張智棟去年遭墨西哥警方逮捕，但今年 7 月在墨西哥城受押期間，他疑似從囚室挖掘隧道逃往鄰近建物，避開看守後乘私人飛機飛往古巴。由於擔心被古巴移交美國，他又以偽造護照前往俄羅斯，但最終仍遭拘捕並被引渡到美國接受審判。

美國副司法部長布蘭奇（Todd W. Blanche）表示，張智棟的犯罪活動對美國社區造成重大危害，司法部將全力追究其責任。紐約與佐治亞州檢方皆強調，本案是拆解跨國販毒網絡的重要一步，也再度凸顯美墨毒品與洗錢組織在全球範圍內的運作規模與威脅。

