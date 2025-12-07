北大2025 TICA CUP國際學生交流活動 多位友邦大使與代表共同感受跨文化交流的活力！

來自全台各地超過四百名國際學生與各國使節齊聚臺北大學 scaled 1

【記者王志成／新北報導】

由台北大學永續創新國際學院都市治理英語碩士學位學程（IPUG）主辦的2025 TICA CUP國際學生交流活動，於(六)日在三峽校區熱鬧展開！今年活動吸引來自36國、20所大專院校、超過400名國際學生熱情參與，多位友邦大使與代表亦親臨現場，共同感受跨文化交流的活力！

國際高等教育合作策略聯盟（TICA），是台灣高等教育國際化的重要平台。TICA致力於透過跨國合作，協助邦交國與友邦國家培育優秀的高等人力資源，並以學術軟實力深化國際友誼與合作關係。而自2007年開始，每年舉辦的TICA CUP，每年由成員校輪辦，透過聯合運動會形式舉行，不僅促進成員學校師生之間的交流，也提供來自各國的外籍學生增進彼此情誼的平台。

國際學生熱情參與體育競賽

此次活動開幕由國合會李志宏副秘書長蒞臨致詞，他強調，感謝台北大學承辦本次TICA CUP，藉由國際學生的交流活動，深化與友邦國家之間的情誼，體驗台灣的友善與活力。台北大學林道通校長表示，非常感謝國合會的大力支持，以及校內外各單位的團結合作，今年TICA CUP不僅展現友誼、學習與全球連結的精神，也透過競賽與在地文化的融入，促進相互理解、團隊合作與彼此尊重。

來自我國邦交國吐瓦魯的法莉莉大使表示，非常高興看到許多來自世界各國的優秀青年齊聚台北大學，在交流互動過程中建立彼此友誼，增進彼此理解、擴展國際視野。

活動主辦單位台北大學永續創新國際學院詹佳縈院長指出，這次活動主要希望透過趣味競賽及文化體驗，提供連結台灣與全球青年、深化相互理解與促進跨國友誼的舞台，讓每一位國際學生都能感受到台灣的熱情、友善。

不少參加活動的國際學生表示，台北大學山景、草地、水塘交錯的美麗校園讓他們印象深刻，這次的活動安排讓他們對三峽的歷史、人文與生活文化有了更深刻的理解，也對台灣這塊土地有了更緊密的連結，這是他們來台學習旅程中難忘而珍貴的回憶，也期待未來能有更多跨文化交流的機會。