▲馬到成功福滿門，北媽邀書法名家揮毫贈春聯迎新春，北媽深耕在地四十年，春聯揮毫活動傳遞祝福與健康。(記者劉春生攝)

中國醫藥大學北港附設醫院深耕在地四十年，於農曆歲末特別邀請北港書法名家吳仁懋、李明哲、施美燕、吳育如及李鳳秋老師蒞院現場揮毫，為民眾書寫祝福春聯，並分送馬年紅包袋，共同迎接新春佳節，營造喜氣洋洋的節慶氛圍。

院長吳錫金帶領中國醫藥大學北港附設醫院團隊書寫吉祥話，象徵中國醫藥大學北港附設醫院在新的一年持續穩健發展，守護在地鄉親健康。過去一年，中國醫藥大學北港附設醫院積極發展特色醫療與友善就醫環境，榮獲 TSAA 台灣永續獎，並蟬聯三年美國周刊 NewsWeek 評選全球最佳醫院前 二十名。作為雲林縣唯一獲得關節照護雙認證的醫院，中國醫藥大學北港附設醫院在 二零二六年更以「提升偏鄉重症脊柱矯正手術可近性與醫療品質的整合式團隊照護」榮獲 SNQ 國家品質標章認證，展現專業團隊實力，並持續以智慧化與全面性的醫療品質深耕在地。

迎接新春，中國醫藥大學北港附設醫院於春節期間仍提供不停歇的緊急醫療服務。院長吳錫金教授表示，除夕至初三門診雖關閉，但急診不住院 二十四小時服務不中斷，並設有「傳染病特別門診」，確保鄉親緊急就醫需求。另提醒慢性病患者，如慢箋給藥用罄日介於一一五年二月十四日 ～一一四年二月二十二日，可自 一一二年一月三十一日起提前領藥或回診開立新慢箋。民眾在春節期間亦應注意防疫措施，包括戴口罩、勤洗手，小朋友則需留意飲食及腸胃保健。

中國醫藥大學北港附設醫院祝福所有鄉親新年快樂、身體健康，喜迎馬年順心如意、福運滿門。