北安商業區重劃 獲綠色城市獎

北安重劃區獲得綠色城市獎。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南市政府地政局推動的「臺南市北安商業區市地重劃工程」，以環境韌性、公共安全與全齡友善的整體規劃表現，榮獲今年台灣健康城市暨高齡友善城市獎─綠色城市獎，市長黃偉哲讚譽已展現了推動健康城市的成果。

地政局長陳淑美指出，北安商業區開發前多為閒置魚塭及廢棄工廠，透過市地重劃導入交通、排水、公園等完整公共設施，不僅改善區域景觀，更提升市民生活安全與環境品質。重劃區公園內規劃的六萬噸滯洪池，有效提升一五二公頃區域的防洪能力，能在極端氣候時發揮調節與保護作用。

廣告 廣告

除防災與韌性建設，陳淑美表示，重劃過程中亦積極蒐集社區意見，將地方特色與居民需求融入公園設計，打造兩座兼具文化特色與全齡友善的主題公園。啟用後不僅成為安南區熱門打卡景點，更讓孩童、長者及輪椅族都能自由使用空間，真正實踐人人都能安心到訪的健康生活場域，也讓社區互動與生活品質得到明顯提升。

北安商業區重劃成果屢受各界肯定，迄今已獲得多項重要獎項，包括「國家卓越建設獎最佳規劃設計類─優質獎」、「國家建築金獎公共建設─優質獎」、「混凝土工程優良獎水利土木類─優良」、「臺南市政府公共工程優質獎─佳作」、「國家卓越建設獎最佳施工品質類─優質獎」、「建築園冶獎─公園綠地景觀類」、「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎─綠色城市獎」，不僅象徵工程品質與規劃理念獲得專業認同，更代表安南區邁向永續、宜居與具發展潛力的新地標已然成形。