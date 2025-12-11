北安商業地 上裕營造4.1億得標

上曜集團旗下的上裕營造，標下北安商業區土地（箭頭處），以四點一億元現金購入，屬長期投資，短期沒有開發計畫。（地政局提供）

記者林雪娟∕台南報導

房市雖不景氣，然大型建商仍購地，嚴陣以待回春訊號，地政局日前標售市地重劃抵費地，上曜集團成最大贏家，分別以信立化學、上裕營造名義，標下麻豆及北安商業區兩塊地，其中北安商業區由上曜集團旗下的上裕營造，以四億一千餘萬元得標，議價率百分之七點四，換算單價為七十五點六七萬元。地政局表示，北安商業區為安南副都心，安南區六成商業地都集中在該區，業者看好其後勢發展。

上曜旗下的信立化學標下麻豆工業區土地，據了解規劃新廠自用，最受關注的，當屬北安商業區部分，標得的單價，比上次略低一成，顯示近來房產不振影響，建商明顯縮手，得標價格也下跌。

地政局表示，北安商業區為安南副都心，以公園廊道串聯區內公園與開放空間，並設置兩座特色公園，形塑友善商業環境與休憩空間，不僅活絡周邊住宅機能，同時提供更多元便利的生活機能及商業契機。此外，該區擁有交通利多，包括北外環、國八道路等，並連結草湖寮住宅區，往前即是目前人口逐漸聚集的九份子和工業區，往南可接往中西區，往東則連接北區，深具未來發展性。

上裕營造標下的這塊基地，地理位置良好，鄰近大型滯洪池的綠地，可說是面臨公園第一排，約可興建兩棟大樓，因屬商業區，容積率高，加上其他獎勵，樓層可達十餘樓。上曜集團表示這兩塊地都會以現金購入，屬長線投資，短期沒有開發計畫，因屬商業區，前景更看好，而未來若推案，每坪單價也上看四字頭。

麻豆工業區土地，每平方公尺得標價單價為三點三五八八萬，標出總價約一點九五億餘元。北安商業區土地，每平方公尺得標單價為二十二點八八八八萬，標出總價約四點一億餘元。