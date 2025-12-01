北安扶輪社攜手圓緣慈善協會 為安康院生拼起幸福一天

圖一:安康教養院副院長陳秀梅（前排右三）代表院方致贈感謝狀給北安扶輪社 Jennie社長（前排左四）及圓緣慈善推廣協會理事長曹晏華（前排右二），感 謝兩會長期投入與陪伴院生。

台灣圓緣慈善推廣協會攜手北安扶輪社於28日共同前往安康教養院，舉辦一場「無筆彩繪」的志工服務日。從溫暖的互相問候開始，逐步建立起志工與院生間的信任與情感連結，為這一天揭開溫馨序幕。

愛的路不嫌遠：堅定前往，只因有意義開場時，北安扶輪社 Jennie 社長分享：「這樣的志工服務是一定要的，不該因為路途遠或不方便，就放棄一件真正有意義的事。」這句話不僅鼓舞了所有志工，也再次呼應兩個團體在公益行動中始終堅持的初衷，走近弱勢、陪伴憨兒，是使命，也是責任。

無筆彩繪時間，志工與院生一起在空白畫紙上塗上喜歡的色彩，用雙手創作出美好作品。

無筆彩繪：用雙手 用心靈 拼湊最純粹的創作

活動中，在圓緣會理事長曹晏華的帶領下，志工們與憨兒進行深受歡迎的「無筆彩繪」。每位參與者盡情揮灑色彩。現場充滿笑聲、掌聲與驚喜，色彩不僅落在畫紙上，也悄悄落在彼此的心中。「每一筆色彩都象徵著生命的勇氣。看著憨兒們開心地創作，是我們持續投入公益最深的動力。」曹晏華理事長分享。

天籟合唱：憨兒們最動人的回禮

活動尾聲，安康教養院秀梅副院長宣布，院生們想唱歌送給志工們，全場瞬間國語、台語、英文歌曲接力上場，志工與院生們一同合唱、一起舞動，沉浸在純粹的喜悅中，享受團聚的美好時刻。

從創作到陪伴：彼此看見生命的力量在最後分享中，志工與憨兒紛紛互道感謝，讓所有色彩成為情感交流的橋樑。圓緣協會創辦人湯發鉅博士再次強調藝術陪伴的核心精神：「藝術不分界線。透過創作，我們真實看見彼此的心。這份感動提醒我們：陪伴比語言更有力量。」

圓緣慈善推廣協會理事長曹晏華（後排右三）與北安扶輪社Jennie社長（後排右五）帶領兩會志工一同前往安康教養院，與院生共度溫暖又充滿笑聲的同樂時光。

攜手前行：呼籲大眾在年末以行動傳遞愛

台灣圓緣慈善推廣協會長期關懷弱勢、守護老憨兒；北安扶輪社也持續以志工行動影響社會。雙方期盼讓愛延續，也期待更多力量加入。兩單位共同呼籲：「在迎向新年的此刻，邀請社會大眾以行動回應善意。無論加入志工、捐贈資源，或分享公益理念，每一份付出都是支持弱勢的重要力量。」未來，圓緣協會與北安扶輪社將持續攜手，陪伴弱勢族群，一同創作、陪伴、守護每位憨兒，讓他們能在社會的溫暖中迎向更好的每一天。