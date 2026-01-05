北宜公路爆嚴重車禍！重機跨雙黃線撞小客車 騎士命危

北宜公路今日中午發生嚴重車禍，重機騎士命危搶救中。 圖：翻攝自記者爆料網

[Newtalk新聞] 新北市石碇區北宜公路今日發生嚴重車禍，76歲于姓男子騎乘紅牌重機行經29.6公里處茶壺灣，疑似操作不當跨越雙黃線，直接與對向40歲許姓男子駕駛的轎車發生碰撞，于男當場失去呼吸心跳，緊急送醫目前仍命危急救中。

新店警分局指出，今日中午獲報，76歲于男騎乘Honda紅牌重機由坪林北宜公路往新店方向行駛，騎至29.6公里茶壺灣，不明原因跨越雙黃線，和對向準備前往吃午餐、40歲許男所駕駛的轎車發生撞擊，力道猛烈導致重機毀損嚴重，路過民眾見狀立刻報案。

廣告 廣告

警、消趕抵現場發現，于姓男子左腿開放性骨折並且沒有呼吸心跳，救護人員隨即實施CPR心肺復甦術，緊急送往新店耕莘醫院救治，經醫院搶救已經恢復心跳，但尚未脫離險境，警方已通知家屬前往醫院。

警方指出，許男酒測值為0毫克，而于男酒測值仍需抽血檢測，雙方駕駛執照正常，至於詳細事故發生原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄心衛中心爆性侵案！精神科醫師：一人的惡行不代表體系的失敗

北市賓士遭潑糞便超噁畫面曝光！警點出關鍵恐難構成毀損罪