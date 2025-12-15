北宜公路跑山兜風！ 22歲重機男過彎打滑摔斷手

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市一名王姓機車騎士，昨天（14日）上午騎乘黃牌重機到北宜公路跑山兜風，行經32.4公里處時，過彎時卻不慎打滑自摔，消防人員獲報到場時，發現他右手骨折，所幸經送醫後並無大礙，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，家住汐止地區的22歲王姓男子，昨天（14日）上午11時許，獨自騎車到坪林區北宜公路跑山，由新店往宜蘭方向行駛，行經32.4公里一處左彎路段時，卻不慎打滑自摔在地面上滑行。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局獲報到場，發現他右手骨折，緊急將他送往北市萬芳醫院，所幸經治療後並無生命危險，轄區新店警方獲報到場處置，發現他酒測值為0，確切車禍原因仍待釐清。

廣告 廣告

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

老不羞！女店員同意給抱抱 新北翁趁機摸兩把慘了

新北刑大代理副隊長遭收押 手機竟存疑私刑人犯畫面

一場車禍撞出一堆違規！ 新莊男閃3違停車逆撞女騎士

