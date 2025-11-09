北宜公路21歲重機騎士過彎不慎墜落山坡 幸僅擦傷意識清醒

記者黃秋儒／新北報導

新北市新店警分局今（09）日10時59分許接獲119轉報，於北宜公路28.4K有重型機車掉落山坡，新店警分局立即派遣管轄碧山所警力前往處理了解並回報。經查現場為駕駛人林男（21歲）單獨駕駛大型重機車行經北宜公路28.4K往新店方向過彎時，疑因不熟路況，衝至對向車道撞到護欄後，人員掉落於山坡。

新店警分局提供

新店警分局指出，經警消人員到場後，將林男救出並送往萬芳醫院治療。初步查看林男僅擦挫傷，且意識清醒。經警方酒測後酒測值為0.00mg/l，後續待林男出院後再行完成交通事故報案程序。消防隊現場出動5車12人，並於11時45分全數撤離。