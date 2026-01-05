北宜嚴重車禍！重機疑打滑跨越雙黃線遭撞飛 騎士無生命跡象急送醫

北宜公路29.6K處5日下午發生嚴重車禍事故，重機騎士疑跨越雙黃線遭轎車迎面撞上。（圖／翻攝自宜蘭災害通報臉書）

北宜公路29.6K處5日發生一起嚴重車禍。一名76歲的于姓男子騎乘重機行經茶壺灣往新店方向時，卻疑似不慎跨越雙黃線與對向自小客車發生擦撞，強大撞擊力道當場造成于男無呼吸心跳，目前正緊急送醫治療中。

據了解，76歲的于姓重機騎士行經茶壺灣時，疑似不慎打滑，整輛車因此跨越雙黃線，與對向迎面而來的自小客車發生擦撞，強大撞擊力道當場造成重機四分五裂、零件四散一地，而于男更是當場無生命跡象。

事故發生後，一旁騎士目睹也立即指揮交通，同時對于男進行CPR。警消獲報到場後，也緊急接手將于男送醫。初步了解，40歲的許姓汽車駕駛並未有幾架情形，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

