北宜新軌道公民思辨論壇 登場

中華思辨教育協會發起「北宜新軌道公民思辨論壇」在宜蘭人故事館舉辦。協會期盼透過專業辯論，引導縣民理性理解政策利弊。 （記者董秀雲攝）

▲中華思辨教育協會發起「北宜新軌道公民思辨論壇」在宜蘭人故事館舉辦。協會期盼透過專業辯論，引導縣民理性理解政策利弊。 （記者董秀雲攝）

針對攸關宜蘭未來發展的北宜新軌道計畫，中華思辨教育協會發起「北宜新軌道公民思辨論壇」，邀請四位華語圈知名辯士針對「北宜直鐵」與「北宜高鐵」兩大方案展開辯論，於今（ 十） 日在宜蘭人故事館舉辦。北宜新軌道計畫自一九九四年啟動後歷經十餘年研議，然而政策於二O一九年出現重大轉折，改推預算高達三六00億元以上的高鐵延伸案，取代原先的直鐵方案。由於此決策涉及預算劇增、程序正義及環境影響等高度爭議，協會期盼透過專業辯論，引導縣民理性理解政策利弊。

廣告 廣告

為了呈現高品質的公共對話，此次論壇由英國Essex大學政治哲學系王寶萱博士主持，並邀請到華語辯論圈實力雄厚的辯士進行「交互辯論」。支持直鐵方的代表為中山大學思辯社指導老師丁啟翔與東吳大學辯論隊教練鍾岳；而高鐵方則由台大知名辯手張子龍與中華辯論推廣協進會常務理事黃甦俞擔綱。四位辯士將針對交通效益、預算合理性與在地民意等核心爭議點，進行一場高水準的正反交鋒。現場共十二位專家學者及退休政務官，分別有宜大生物技術及動物科學系教授陳永松、前宜蘭縣工商旅遊處處長蕭瑞民、前宜蘭縣建設局長林旺根、台大城鄉所副教所陳育貞、北市大前瞻運輸研究中心主任張學孔、台灣軌道經濟發展協會理事鍾慧諭、前交通部長賀陳旦、台北市前交通局長濮大威、世曦工程顧問董事長周禮良、前鐵改局總工程師蘇直評、屏科大名譽教授李錦育等人參與。

專家與談階段有多位民眾表達意見，並由台上與會專家及學者進行應答。前宜蘭縣建設局長林旺根說，宜蘭縣境內不能夠只有單點發展，而是多點發展，如此各個城鄉才能夠均衡進步。現任台灣軌道經濟發展協會，同時也是前台北市交通局長鍾慧諭則在論壇中表示，鐵道局自己做的報告已經有提到高鐵的方案並不能有效地轉移國道五號的使用率，國人應該要思考花這錢的效益是如何。

論壇除了辯論交鋒外，亦規劃了深度的「專家座談」與「民眾交流」環節，讓公共議題不再只是單向宣導。活動邀請到橫跨交通建設、國土規劃、在地發展與環境永續的專家陣容，包含張學孔、羅孝賢、陳育貞、林旺根、蕭瑞民與陳永松等人，與現場民眾共同探討宜蘭經驗與未來願景。民眾在現場不僅能透過「投票表態」表達立場，更能在「民眾交流」與「提問對談」時段，直接與專家、辯士交換意見。這場由中華思辨教育協會主辦，並獲得多個在地與公民團體協辦的論壇，旨在落實公民思辨素養，為重大交通決策注入透明且理性的討論空間。

而現場有民眾提到，「縣內交通應該先解決，宜蘭人要出來發聲，高鐵不是萬靈丹」，表示不論是哪個「鐵」，都應該要先把宜蘭縣的大眾運輸交通完善好，再來談後續。也有其他民眾表示，高鐵的決策規劃是一路到好幾十年後，宜蘭縣境內的重劃區畫了這麼久，現在還是一堆雜草，「後面的少子化會越來越嚴重，宜蘭還會需要高鐵嗎？」