北宜直鐵CP值更高？高鐵延伸宜蘭挨轟「成本倍增、效益消失」 鐵道局：建設經費約3千5百億屬合理水準

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

高鐵延伸宜蘭近期引發熱議，前行政院政務委員張景森批評，原本1764億的建設暴增4000億元，導致成本倍增、效益消失，更直指「北宜直鐵變高鐵是決策錯誤源頭」；前交通部長賀陳旦也說，北宜高鐵興建費用已暴漲4000億，較北宜直鐵興建預算高出3倍，未來票價也會貴3倍；且政府對於北宜高鐵計畫的行政程序錯誤，且對宜蘭當地發展毫無計畫性，凸顯這是錯誤的政策。

近來許多學者專家認為，北宜直鐵的造價比北宜高鐵更低、車程也沒比高鐵慢多少，應該更具效益，質疑交通部仍執意推動高鐵案。交通部鐵道局對此重申，經工程專業估算，按目前營建物價指數及相同條件，直鐵為2220億元，約為高鐵造價的3分之2。

廣告 廣告

鐵道局指出，公共工程計畫因評估或核定時間點不同，經費會受到通膨、物價與工程條件等變動影響。北宜直鐵全長約53公里，包含7座新建隧道（總長約32.9公里，最長者達15.2公里）與3.4公里橋梁，依2025年最新工程單價及計畫時程估算，總經費約2220億元；相較之下，高鐵延伸宜蘭計畫總經費為3521億元，在目前物價與工程條件下相比其他計畫屬於合理水準，並無特別偏高。

針對有人認為北宜直鐵路線更短、行車更快，鐵道局也說，北宜直鐵穿越翡翠水庫集水區路線方案於2006年即遭環評正式程序否決，且台北市政府與翡翠水庫管理局於2013年至2025年歷年來各項會議均表達涉及大台北及桃園地區900萬人飲用水安全，無法接受穿越翡翠水庫集水區之任何直鐵、高鐵路線方案，環團亦於規劃過程多次強烈反對，因此10餘年來無法取得繼續推動之共識。

鐵道局更說明，直鐵方案最長隧道達15.2公里，較高鐵方案最長隧道8公里更長且施工難度更高，含設計、施工及履勘時間，估算完工通車時間約12.5年，較高鐵11年更長。

鐵道局重申，針對近日社群流傳有關高鐵延伸宜蘭案之部分貼文錯誤資訊，鐵道局提出正確數據資訊、逐項澄清，並呼籲各界秉持專業，理性討論。



更多FTNN新聞網報導

高鐵延伸宜蘭是史詩級錯誤？鐵道局稱台鐵不會沒人搭 「運能大增3倍」雙鐵相輔相成

交通系Youtuber「黑皮」獲頒金路獎特殊貢獻獎 鐵道局：拍影片拉近公部門與民眾的距離

華泰名品城見證桃園青埔飛速發展 鐵道局宣布這高鐵站也將拓點

