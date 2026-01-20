北宜花警局長布達 林炎田、陳金城、范織坤上任

花蓮縣原任局長陳百祿調任高雄市警察局督察長，由警政署保安組長范織坤（見圖）調升新任局長。（羅亦晽攝）

宜蘭縣警察局20日舉行卸、新任局長交接典禮，原任局長劉炯炫（左）調任台北市警察局督察長，新任局長由任警職32年歷任台北市中山分局長、南港分局長、捷運警察隊長及警政署公關室主任的陳金城（右）接任。（吳佩蓉攝）

台北市警察局20日舉行卸、新任局長布達交接典禮，新任台北市警察局長由林炎田（左）接任，市長蔣萬安（右）強調，這不僅是一場人事交接，更象徵責任承擔與使命傳承，是持續打造台北成為安全之都的重要時刻。（杜宜諳攝）

不少縣市警察局20日舉行卸、新任局長交接布達典禮，新任局長林炎田正式接掌首都治安重任，強調將秉持「天道酬勤」態度面對未來挑戰；宜蘭縣新任局長由歷任台北市中山、南港分局長與警政署要職的陳金城接任；花蓮縣新任局長由警政署保安組長范織坤調升。

林炎田為中央警察大學正科51期行政警察學系畢業，並擁有台北大學犯罪學研究所碩士學位。他昨表示，自己會堅持「永不放棄」精神，帶領全體警察同仁做好首都治安守護工作，對於包含溫度、效能及照顧同仁的心態，都會在過往基礎上持續精進。

台北市長蔣萬安主持典禮時對林炎田表達高度期許，他強調治安是國家門面，市民對治安要求標準只會更高。

陳金城學經歷完整，為中央警察大學行政警察學系64期畢業，歷任台北市中山分局長、南港分局長、捷運警察隊長及警政署公關室主任，警政署主祕呂新財期勉，在新任局長帶領下，宜蘭警局持續深化跨域合作打詐、強力掃蕩黑幫、維護公共秩序與交通場站安全，共同守護縣民生命財產安全。

花蓮縣原任局長陳百祿調任高雄市警察局督察長，由范織坤調升新任局長。范織坤畢業於中央警察大學正科60期行政警察學系，並有中華大學經營管理研究所碩士學位，歷任苗栗縣警局竹南分局第五組組長、苗票分局長、警局主祕、副局長，及台東縣警局關山分局長、屏東縣警局內埔分局長、南投縣警局主祕、警政署保安組保安科長，台北市警局文山第二分局長、信義分局長、大安分局長、警政署保安組副組長及組長。

縣長徐榛蔚除感謝陳百祿去年為花蓮警政的付出，也肯定范織坤穩扎穩打的完整資歷，勉勵范能帶領警察局團隊持續強化治安工作。