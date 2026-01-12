北宜高鐵不要硬幹到底！張景森點名賴、卓別再被選舉綁架

交通部規劃高鐵延伸宜蘭，引發討論。前政委張景森直言，這項投資巨大的效益很低，且有許多可行的替代方案，喊話總統賴清德和行政院長卓榮泰應了解「交通部和國發會並沒有盡責」，恐因此做出留名歷史的重大錯誤決定，要諮詢更多方正賢良的意見，「讓國家重大建設回歸理性，不要再被選舉綁架」。

張景森今（12）日在臉書以「北宜高鐵不要硬幹到底」為題發文，並列出9個理由。

一、直鐵變高鐵，決策錯誤的源頭。北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。檢視相關文件可以發現，問題的源頭其實出在交通部。原本規劃中的北宜直鐵，後來被交通部高層逕自升級為高鐵，似乎認為如此便可一次解決環境爭議與行車時間問題，並且作為送給宜蘭的一份「大禮包」。

廣告 廣告

正常的交通專業都知道，這種想法根本行不通！因為高鐵功能跟台鐵完全不同，北宜之間只有4、50公里，不適合高鐵這種長途運具。因此高鐵不可能變成台鐵的替代方案。另外，將台鐵提升為高鐵，建設經費勢必大幅增加。

當時交通部技術官僚沒有勇氣拒絕，只知道奉承迎合上意，巴結長官，於是就開始奉旨規劃。

二、蘇貞昌的裁示：支持，但有清楚前提，必須要專業評估有效益。

根據行政院當時的正式新聞稿及相關新聞報導，時任行政院長蘇貞昌對於高達1,764億元的建設經費，並非毫無顧慮。因此，他在宜蘭聽取簡報時，對宜蘭高鐵所作的裁示其實相當明確：這是一項經費超過1,700億元的重大公共建設，必須兼顧專業與民意，做好完整的評估與規劃工作，若效益良好，才樂觀其成，後來證明1764億只能買蘿蔔，根本買不了牛肉。

三、被扭曲的「政策承諾」。蘇貞昌前院長這樣的裁示無可厚非，態度可說是積極而審慎，清楚揭示支持的前提與條件：尊重民意、專業評估、確認效益。從新聞稿內容也可看見，北宜高鐵並非蘇前院長主動提出的構想，也不是其政策指示，而是交通部提出構想後安排院長聽取簡報，僅是在特定條件下表示支持。後續推動過程中，交通部或其他政治人物卻將這樣的有條件裁示，操作成既定的「政策承諾」，而且不論後來的評估及規劃如何，產生的爭議與風險如何，也要強推到底。

四、成本倍增，效益消失。最關鍵的問題在於，院長所要求的效益評估。從現行的規劃報告中，幾乎看不出明確的交通效益。從報告書可以看得出來，20年後花了4000億的宜蘭高鐵，1小時只開一兩班，假日或許多開幾班。而每天近萬的通勤族及大台北旅客多數都不會坐它，他們仍然開著的小汽車，雪隧一樣塞車。而高鐵七、八成旅運量都轉移自原有國道客運和襲奪自北宜間的鐵路，高鐵卻足以殺死東部台鐵。這種錯誤規劃應該會被列入交通運輸的教科書。

而當年報告的1,764億元經費，如今卻暴增至3,521億元以上，甚至可能突破4,000億元。對於一個成本幾乎翻倍的計畫而言，其原先所謂的成本效益基礎，恐怕早已不復存在。

五、草率的簡報，誤導的方向。如此巨大的經費落差，絕非單純以「物價上漲」或「細部修正」即可解釋，而是當初向行政院報告時，在工程規模、技術假設與財務結構上，就存在根本性的錯誤。過於草率、嚴重錯誤的簡報內容，直接誤導了行政院的政策態度。這個簡報讓行政院以為高鐵是一件簡單容易的事情。而現在他們可能還不知道，高鐵已經是一件天文數字而效益甚低的計劃。跟當初的簡報完全不一樣！

六、程序顛倒：該重新評估卻沒有。如果交通部是一個嚴謹負責的規劃機關，當發現經費與原估算天差地遠時，就應坦承錯誤，重新進行可行性與效益評估，甚至主動向行政院報告，建議是否撤案或提出替代方案。然而，這樣的重新評估並未發生。交通部在未完成可行性評估的情況下，便直接進入綜合規劃與環評程序，彷彿案子已經「不可逆轉」。

七、國發會的把關失靈。在整個過程中，國發會同樣難辭其咎。部會在推動自身計畫時，本就難以完全客觀，行政院是否核定重大公共建設，正是仰賴國發會的專業審議來把關。

面對經費倍增、效益惡化的高度風險，國發會理應提出嚴格審查與政策警示，檢視原方案是否仍具可行性、是否存在替代方案。然而，實際上卻未見國發會發揮應有功能，使計畫在高度爭議中持續推進，最終淪為橡皮圖章。

八、問題的本質：不是建設，而是治理。政府不是不能推動大型建設，也不是不能投入龐大經費，但前提是必須誠實面對成本、嚴肅檢驗效益、選擇最佳方案，並對整個決策過程負責。當一個計畫已經完全不是當初向行政院報告的那個經費，卻仍以政策延續或選舉承諾為由，拒絕依專業調整，執意將4,000億元投入效益高度可疑的計畫，這已不只是理性失靈，而是良知的問題。

九、結語：請讓國家重大建設回歸理性。若連如此等級的重大公共工程，都可以跳過最基本的政策程序，只剩選舉與政治考量，那麼其他建設的品質更令人憂心。國家所付出的代價，將不僅是財政與經濟損失，更是人民對政府治理能力的信任流失。

張景森最後表示，高鐵從當時提議到現在已經經歷第3個院長和第4個部長，目前出來的規劃已經沒有當時提議的那麼簡單，且足以看出這項投資巨大但是效益很低，而且有許多可行的替代方案；張也喊話賴總統和卓院長發揮大智慧，了解到交通部和國發會並沒有盡責，只知迎合上意，甚至變本加厲，最後可能導致兩人做出留名歷史的重大錯誤決定，「希望兩位再仔細聽聽這個案子的報告，諮詢更多方正賢良的意見。讓國家重大建設回歸理性，不要再被選舉綁架」。

【看原文連結】