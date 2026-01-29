北宜高鐵再度被質疑 鐵道局澄清4疑慮
〔記者吳亮儀／台北報導〕「高鐵延伸宜蘭案」再度被質疑問題多、不符效益。交通部鐵道局今天(29日)晚間說明，並針對四大爭議問題做說明，也呼籲各界秉持專業，根據事實理性討論。
一、高鐵延伸宜蘭計畫沒有上位計畫？
交通部在2019年已發布2020運輸政策白皮書，其中城際運輸政策包括「提升鐵公路規劃品質與運轉效率，促進國土均衡發展」，其策略則為「整體規劃高快速公路及環島高效鐵路網」，行動方案包含強化「西部高鐵、東部快鐵」的環島鐵路網運輸服務，而「評估與規劃高鐵延伸」即屬之。
根據這項政策白皮書，交通部及鐵道局積極推動環島高效鐵路網建設，打造「4個90分鐘」生活圈，改善國土空間結構，均衡區域發展。高鐵延伸宜蘭計畫作為環島高效鐵路網關鍵計畫之一。
台北到花蓮的行車時間由現行約140分鐘大幅縮短至90分鐘，將現有的高鐵路網由350公里擴充至410公里，透過高鐵串連東西部鐵道路網，進一步實現「交通平權」與「均衡台灣」的政策目標。
二、直鐵平行國五案應重新納入評估？
直鐵在2006年至2019年辦理期間，不同路線方案分別遭遇來自各界的重大反對意見，歷經至少20餘次溝通會議，仍無法形成推動共識，顯示直鐵方案在社會接受度及實際推動可行性上，確實面臨難以突破的限制。
而直鐵方案歷經10餘年規劃，始終難以推動，已致原克服台鐵樹林到七堵的路線容量瓶頸問題配套條件(台鐵第三軌跨越東西正線及北部流行音樂中心下方增設整備月台)不復存在、喪失整合時機。
若在現階段推動，直鐵方案勢須受限於前述路線容量瓶頸問題，而需與目前宜蘭線競爭有限班次。換言之，直鐵可新增的班次數量極為有限，實際路線使用率約僅4成，投資的建設成本將無法發揮完整效益，資源浪費。
相較之下，高鐵系統為一獨立、完整之軌道運輸系統於南港車站已預留延伸尾軌，不僅能更有效達成北宜走廊的縮時提速與運能提升目標，也可藉由旅運分流，實質緩解樹林至七堵路段的容量壓力，進而騰出既有台鐵運能，增開基隆、平溪、東北角及宜蘭地區的區間車班次，提升在地通勤與觀光運輸服務品質。
三、EMU3000爬坡能力強，即代表台鐵各式列車可行駛高鐵路線？
EMU3000列車雖具35‰爬坡能力，但其營運最高速限為130公里，縱使走高鐵路線仍無法達到高鐵(營運最高時速300公里)的時間節省效益。而直鐵方案如欲達成時間節省效益，勢需穿越翡翠水庫集水區，但規劃過程即遭各界反對。且南港車站台鐵(B3層)與高鐵(B1層)隧道高程差達14公尺，台鐵無法使用同一高鐵隧道。
四、北宜高鐵評估專業性不足？
計畫自啟動以來，各項規劃成果由陣容完整、分工明確的專業團隊共同研析完成，參與規劃團隊涵蓋國內外具備重大交通建設豐富經驗的工程顧問單位，包括台灣世曦工程公司、鼎漢工程顧問公司、日本專業顧問及法商 SYSTRA 顧問公司等。
團隊成員具備交通、土木、測量、結構、大地、地質、都市計畫、水利、建築、水土保持、環境工程、園藝、機械及電機等多元專業背景，並通過國家考試取得相關專業證照，實際參與本案規劃的專業技師逾60人，於不同階段分別就工程可行性、運輸效益、環境影響及系統整合等面向進行縝密分析與審慎評估。
更多自由時報報導
超越霸王寒流？美國模式驚悚預報-10度線觸台 北部平地下探0度
張景森要失望了？ 行政院：高鐵延伸宜蘭案按相關程序進行
佳德鳳梨酥遭砸店 小編竟改成「武林小說」網瘋朝聖
冬季限定！彰化芬園1萬棵鴛鴦梅大爆「花」 宛如雪國美景
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 256則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 51則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 35則留言
籃球／國家隊又要有台美混血了 湖人名將之子陳以傑最快7月披台灣戰袍
湖人名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子陳以傑（Isaiah Rider IV）去年正式取得台灣國籍，日前台灣籃協秘書長李雲翔親自赴美和他會面，他表示有很高意願未來代表國家隊出賽，最快有機會在今年U18亞洲盃披上台灣隊戰袍。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 24則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 48則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 4則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 225則留言
台南選戰「他」註定輸了？最強菜農一句狠戳
[NOWnews今日新聞]各政黨正積極布局年底縣市長選戰，南二都選情備受外界關注，綠營在日前的初選民調中，由立委陳亭妃以2.69％擊敗林俊憲，正式取得台南參選門票，原本的「妃憲之爭」也隨之落幕，轉而進...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 15則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 11則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
仔仔老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 7 小時前 ・ 2則留言
篠崎泫遭爆獄中嫁Toyz！腹部隆起屢遭傳懷孕 無奈回應了
知名香港籍實況主Toyz（劉偉健）因販售大麻煙彈，觸犯二級毒品被判刑4年2月，並在2024年5月入監服刑至今。他近日被媒體爆出，已在獄中和女友篠崎泫登記結婚，避免刑滿出獄後被驅逐出境，而女方多次因照片中小腹微微隆起，遭外界猜測疑似懷孕，對此，篠崎泫也無奈回應了。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5則留言
NBA、經典賽都看得到！愛爾達緯來今宣布合作轉播 網嗨大和解
愛爾達（8487）今（29）日於官方社群平台上公告，與緯來電視網正式展開跨平台體育轉播合作，攜手布局 2026年全球重要賽事轉播版圖，雙方將分別轉播 NBA 與 2026 年世界棒球經典賽（WBC），不少網友也直呼「大和解」。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 16則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 4則留言