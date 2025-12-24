北宜高鐵命運好好玩 全民參與網站上線
為了均衡東部交通運輸路網發展，北宜直鐵、北宜高鐵歷經多年討論，公民幫推、高鐵延伸宜蘭監督聯盟、守護宜蘭工作坊、臺灣鐵路產業工會、實現會社等民間團體共同推出「北宜高鐵命運好好玩」全民參與網站。公民幫推秘書長方瀚賢表示，「北宜高鐵命運好好玩」網站內容整合了高鐵沿線路廊、禁限建範圍、特定區等資訊，以淺顯語言分類為七大類受影響的地址，包括北宜高鐵「暴發戶」、「限建戶」、「受災戶」、「漠視戶」、「絕緣戶」、「倒楣戶」以及「盤子戶」。全國民眾只要輸入自家地址，就可一鍵查詢自家與北宜高鐵計畫之間關聯性，包括自家地址是否位於高鐵預定路廊範圍、禁限建區，以及是否受到高鐵計畫的影響，讓全民都能理解這項公共建設計畫背後所必須付出的社會成本。
公民幫推理事長黃建興說：「北宜高鐵命運好好玩」網站的成立目的，是把路廊、禁限建與影響範圍做成一鍵查詢，讓每個人知道自家與北宜高鐵計劃之間的關聯性。黃建興強調，任何重大公共建設都應建立在透明資訊、可比較的替代方案與完整公眾參與的基礎上。這項網站的誕生，是因為「資訊不透明、程序未完備、居民無所適從」的情況在北宜高鐵案中一再重演。畢竟如此重大的一個建設計畫不能只靠口號，應把可行性、財務與程序攤開來，讓公民參與回到正軌。
宜蘭縣前建設局長及台鐵前副總工程司林旺根強調，比起直鐵方案，高鐵延伸宜蘭將穿越四鄉鎮十多個村里，徵收四百多公頃土地、拆遷一百四十多棟民宅，衝擊六個傳統聚落，卻僅設一站，對國五運量移轉紓解效果不到百分之五，運輸效益幫助有限，反而會分食台鐵東線宜蘭至南港的運量，嚴重弱化北宜鐵路運輸功能，屆時只會出現「雙鐵雙輸」局面，且高鐵延伸除徵收大量優良農田與建物，對沿線農業生產及鄉村環境帶來重大衝擊，集中發展單一車站特區的模式，也與宜蘭歷任縣長推動的「各鄉鎮均衡發展」藍圖背道而馳。
高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘感嘆，原本研究多年的「台鐵南港至花蓮提速改善計畫」被突然改為「高鐵延伸宜蘭案」，相關可行性研究尚未完備就逕行進入環評，已違反《政府公共建設計畫先期作業實施要點》的基本程序，造成地方居民與公眾普遍質疑決策正當性。
臺鐵產業工會指出，高鐵延伸宜蘭將徹底改變臺鐵東部路線運輸角色，交通部並未準備好因應計畫，包含宜蘭在地運務管理段已因公司化因素併入花蓮，造成管理能量外移，難以應付高鐵轉運與競爭，以及台鐵因高鐵東延造成每年多達八億元的直接票箱損失，讓持續虧損的台鐵面臨永續經營的嚴峻挑戰，整體服務與安全勢必有所犧牲。
其他人也在看
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 33
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 112
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 61
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 142
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
原計畫聖誕節發動攻擊 張文提早行動原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人。警方反覆抽絲剝繭調查發現，張文早在本月13日有預定大同區的千慧旅館作為「作戰總部」，但他還埋藏伏筆，另外也預定大同區的紫園飯店，預定聖誕節入住，警方表示，這兩間飯店都是同時間下訂，但最後因存款不足無法刷卡付款，張文只能以現金訂下千慧旅館。 本月19...匯流新聞網 ・ 8 小時前 ・ 48
張文手機通聯0紀錄！名下2組門號都欠費 只靠網路跟1人聯絡
北市日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文疑畏罪墜樓身亡，警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終沒找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，經查，張文名下有2組手機門號，其中遠傳電信門號因欠費被停話，中華電信部分雖有欠費但仍可使用，不過張文已近1年沒有電話通聯記錄，完全斷絕用手機對外聯絡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 60
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 62
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 40
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 230
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 404
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 60
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現
日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 89
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 91
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 20