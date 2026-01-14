北宜高鐵太貴？黃暐瀚：先弄清楚時間、造價

▲資深媒體人黃暐瀚表示，民眾對於公共政策應多看、多聽、冷靜思考。（圖／記者陳明安攝影）

[NOWnews今日新聞] 交通部推動北宜高鐵計畫，目前已送行政院核定，卻被前政務委員張景森批評，4千億造價是史詩級錯誤。對此，資深媒體人黃暐瀚昨（14）日指出，立法院長韓國瑜前年也曾提案環島高鐵，其中當然也包括台北到宜蘭這一段；至於興建經費，其實國發會認為2200億就可以蓋好，民眾對於公共政策應多看、多聽、冷靜思考。

黃暐瀚昨發文表示，正好今年遇到大選，高鐵要不要到宜蘭這個問題，幾位縣長參選人，肯定都會被要求表態。目前，民進黨林國漳明確「支持」；民眾黨陳琬惠建議政院「暫緩」；國民黨的吳宗憲謹慎評估中。

廣告 廣告

黃暐瀚認為，面對政策議題（非政黨攻防），民眾應該「詳讀、思考、冷靜」，所謂「詳讀」，就是多看資料，不要只看某台一報。日前有篇新聞〈北宜高鐵只快5分鐘，票價卻比直鐵貴一倍，成本效益遭質疑〉，讓他看完不解，怎麼可能高鐵只省5分鐘？結果內文一看，居然是用「直鐵46分鐘」對比「高鐵41分鐘」，得到「只省5分鐘」的結論。

黃暐瀚說，仔細看，這個論述是用「北宜直鐵」南港到宜蘭最短的46分鐘當基礎，卻刻意誤算「北宜高鐵」南港到宜蘭其實是20分鐘，並不是28分鐘（台北到宜蘭），再加上宜蘭高鐵新站到舊站的車程預估13分鐘，得到28+13=41的結論。

黃暐瀚指出，照此邏輯，他回台中搭高鐵應該是一個半小時，不會是47分鐘。因為他的目的地通常是去後火車站吃台中肉圓，搭到高鐵烏日站之後的時間，也得加上才行。

黃暐瀚也提到，在決定支持或反對之前，他要提醒藍營支持者，韓國瑜院長前年曾提案建設「環島高鐵」，當時包括韓院長、江副院長、傅崐萁總召等50多位國民黨立委，通通連署支持環島高鐵特別條例，所謂「環島」，自然包括台北到宜蘭這一段。

黃暐瀚最後說，公眾議題，都有不同面向，優點與缺點常常同時存在。前面所述的建蓋經費與行車時間計算，在國發會最新的新聞稿中，有所不同。北宜直鐵外傳1000億可以蓋好，但國發會認為，至少要2200億。多看多聽，多想想。公共政策不是比藍綠，應集思廣益，讓專業的來！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國民黨火速開鍘！副主委林益諄飆罵孕婦、痛毆記者 爭議一次看

賴瑞隆險勝只是開始？謝龍介點1情況若重演：柯志恩有機可趁

初選壓制黨內其他派系！媒體人點賴瑞隆選戰仍有1罩門