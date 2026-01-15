北宜高鐵引發關注 行政院：行政程序進行中

台北市 / 王婞妤 綜合報導

高鐵延伸宜蘭案備受關注，行政院今(15)日指出，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，國發會審查結論也支持，交通部現已按照相關意見修正，於今年1月再函報國發會，相關行政程序進行中。

前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人呼籲政府喊卡。另一方面，宜蘭藍綠陣營則齊聚發起「力挺高鐵」行動，宜蘭縣代理縣長林茂盛說，交通是宜蘭的發展命脈，呼籲行政院早日核定開工。

行政院發言人李慧芝今日主持院會後記者會時指出，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，事實上，經過多年審慎研析後，已經完成可行性和綜合規劃，國發會去年12月中召開過研商會議，審議結論也是支持北宜高鐵計畫，交通部也按照會議結論及各單位審查意見修正，在今年1月再函報國發會，目前相關行政程序都在進行當中。

國發會說明，依交通部評估，北宜直鐵（繞行東北角路線）方案建設經費約需新台幣2220億元，高鐵延伸宜蘭計畫經費雖需3521億元，但未來高鐵台北至宜蘭交通時間僅需28分鐘，相較目前台鐵台北至宜蘭交通時間約68至82分鐘，或北宜直鐵（繞行東北角路線）方案須56至64分鐘，更具時間效益與競爭力，以重大建設長期觀點而言，具有投資效益。





